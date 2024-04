GUADELOUPE / Décès de l’ancien maire du Gosier : ouverture d’une information judiciaire

Le 21 mars dernier, Cédric Cornet, le maire du Gosier depuis 2020, est retrouvé mort à son domicile, à l’âge de 43 ans.

Au lendemain de cette tragique découverte, une autopsie est réalisée. Les conclusions du rapport médico-légal, communiquées le 3 avril dernier, indiquent une mort accidentelle par asphyxie alimentaire, Cédric Cornet serait mort de suffocation après avoir avalé de travers un morceau de poulet qui a totalement obstrué son larynx. Selon les données de Santé Publique France, les suffocations sont responsables de 3.000 décès par an. Mais la famille de Cédric Cornet réfute cette thèse et a décidé de porter plainte pour assassinat. Vendredi dernier, nouveau rebondissement : « On a saisi un juge d’instruction pour une ouverture d’information judiciaire pour ‘recherche des causes de la mort’, ça veut dire que tout est ouvert » déclarait Caroline Calbo, procureure de la République de Pointe-à-Pitre. En effet, ce cadre procédural permet de faire des demandes comme des expertises toxicologiques et anatomopathologiques et « de balayer les doutes de la famille ». Le parquet est en attente des résultats complémentaires. Suite au décès soudain de Cédric Cornet, c’est sa première adjointe Liliane Montout qui a été élue maire de Gosier le mardi 2 avril 2024, en obtenant 17 voix contre 16 pour Guy Baclet, ami et compagnon politique de l’ancien maire. _Vx

35 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter