Guadeloupe (Covid-19) : 262 nouveaux cas recensés et 11 décès à déplorer

La vulnérabilité de la Guadeloupe se situe toujours à un niveau « élevé » avec 262 nouveaux cas enregistrés, 11 décès et plus d’une vingtaine de nouvelles hospitalisations. La circulation du virus reste toujours active avec toutefois une décrue lente de l’épidémie.

Selon le dernier point de situation de la préfecture, la Guadeloupe comptabilise 262 nouveaux cas de coronavirus, pour la semaine du 19 au 25 octobre. Cela porte à 7 605 le nombre de cas cumulés confirmés par tests PCR sur notre territoire. La circulation du virus reste donc toujours active et la vulnérabilité de notre territoire se situe toujours à un niveau « élevé ».

11 nouveaux décès

Sur la période, nous déplorons 11 nouveaux décès dans les établissements de santé, majoritairement des hommes ayant tous pour point commun la présence de comorbidités liées à des maladies chroniques. La moyenne d’âge pour les hommes est de 73 ans et pour les femmes de 82 ans. Ce qui, depuis le début de l’épidémie, porte le nombre de décès de résidents de la Guadeloupe à 126 au total dans les établissements de santé.

Les personnes fragiles, de tout âge, souvent porteuses de maladies chroniques, doivent se protéger impérativement grâce aux gestes barrières mais aussi en refusant les contacts physiques (embrassades, accolades…). En cas de symptômes, ces personnes sont invitées à contacter leur médecin traitant dès les premiers signaux. N’attendez pas d’avoir des signes graves !

21 nouvelles hospitalisations

Le nombre de personnes admises à l’hôpital est en diminution. Celui de cas graves est toujours lié à des patients fragiles présentant des comorbidités. L’activité hospitalière est en baisse avec 21 nouvelles admissions au CHU dont une seule entrée directe en réanimation.

Au dimanche 25 octobre, il y avait 19 personnes covid + hospitalisées dans le service de réanimation du CHUG et 66 dans les services de médecine des établissements (CHU, CHBT, Marie-Galante, Beauperthuy, Capesterre belle Eau et CMS). Il est à noter que 43 patients sont sortis de l’hôpital et retournés à leur domicile.

Cinq foyers en cours d’investigation

Durant cette même semaine, 2 377 tests supplémentaires ont été comptabilisés grâce aux campagnes en commune, aux laboratoires et aux hôpitaux, avec un nombre total de 67 445 tests réalisés depuis le début de l’épidémie. La diminution des cas positifs sur la période est effective mais elle est lente.

Cinq clusters sont en cours d’investigation.

Les jeunes imprudents

Le taux d’incidence est pour cette semaine moins élevé dans la classe d’âge 45 ans et au-delà (57,98/100 000 habitants) que pour les 15-44 ans (96,42/100 000 habitants). Cela peut être interprété comme une meilleure protection des personnes les plus âgées et un moins bon respect des mesures barrières par les plus jeunes.

Des indicateurs encourageants

L’ARS suit avec vigilance les indicateurs mis en place depuis la surveillance du déconfinement :

– Taux d’incidence qui mesure le nombre de personnes positives à la Covid-19 sur 100 000 habitants sur une période d’une semaine. La Guadeloupe est au-dessus du seuil d’alerte avec un taux de 69,52 / 100 000 habitants. Il est en diminution par rapport à la semaine écoulée mais reste à un niveau élevé.

– Taux de positivité qui mesure le nombre de personnes positives à la Covid-19 / le nombre de tests réalisés sur une semaine. En Guadeloupe, il est de 11,02 %, il a baissé également par rapport à la semaine dernière.

– Facteur de reproduction effectif du virus (R) qui représente le nombre moyen de personnes qu’une personne infectée peut contaminer. Il est inférieur à 1, soit 0,60 avec une valeur significative. Cela est encourageant mais doit être pris avec précaution.