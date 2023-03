Commémoration / 375ème anniversaire du Traité de Concordia : « pas d’avenir sans unité »

Ce jeudi 23 mars 2023 à la frontière du Mont des Accords, les officiels se sont retrouvés pour une cérémonie commémorant le 375ème anniversaire du Traité de Concordia.

Les célébrations ont débuté dès 8h30 avec la lecture des neuf articles du Traité de Concordia en français par Claudine Lake Minguau, Directrice de l’Action Culturelle, et en anglais par Clara Reyes, Directrice du service de la Culture de Sint Maarten. Toujours en vigueur aujourd’hui, le traité de Concordia est une convention coopérative signée le 23 mars 1648 entre la France et la Hollande concernant l’occupation, la souveraineté et le partage de l’île de Saint-Martin avec une libre circulation des biens et des personnes sur l’ensemble du territoire insulaire. 200 ans plus tard, la souveraineté française sur la partie nord, rétrocédée par les Britanniques, est réaffirmée par le Traité de Paris de 1816, puis par la convention franco-hollandaise du 28 novembre 1839 qui précisait l’application des accords de Concordia en ce qui concerne la chasse, la pêche, l’exploitation commune des salines et l’extradition des délinquants. Après la prière d’ouverture et les hymnes nationaux : « Wilhelmus » par La Vaun Henry, « La Marseillaise » par Natisha Hanson et « O’Sweet Saint-Martin Land » par la chorale Seventh Day Adventist à qui l’on doit aussi l’Unity Song peu après le traditionnel dépôt de gerbe au pied de la stèle par les représentants de Saint-Martin/Sint Maarten. Suivant le poème « Le Traité » de Sonia Fleming, les allocutions furent nombreuses : Rodolphe Samuel, Ministre de l’Éducation, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de Sint Maarten, Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente de la COM, soulignait, en français, l’importance de l’entraide entre les deux parties de l’île. Valérie Damaseau, présidente de la commission culture, s’est chargée de rapporter les propos en anglais en terminant sur une métaphore forte décrivant l’île : One heart with two beats (un cœur avec deux battements).

La première ministre de Sint Maarten, Silveria Jacobs, a rappelé qu’il est « sensé de collaborer ensemble », utilisant un proverbe criant : « quand deux frères se battent jusqu’à la mort, c’est un étranger qui hérite des biens de leur père ». Pour Louis Mussington, président de la Collectivité, le Traité de Concordia « est un symbole de durabilité et de succès ». Enfin, Ajamu Baly, gouverneur de Sint Maarten, et Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, qui « invitait la Collectivité et le gouvernement de Sint Maarten à saisir les opportunités de travailler ensemble dans une volonté de partager le même destin, du bon côté de l’Histoire ». La cérémonie s’est poursuivie avec la magnifique chorégraphie de Sashaun Prince sur « Island Anthem », le poème « Unity » mis en danse par Indisu, et « The art of the Unity Flag 1990 through Poetry » par Melissa Fleming.

Natisha Hanson et Benjamin Bell ont chanté en duo « Saint-Martin is my home », laissant l’assemblée émue pour ce 375ème anniversaire du Traité de Concordia. _Vx

