CULTURE : Retour sur le concours de Poésie 2023

Dans le cadre de la journée mondiale de la poésie du 21 mars dernier, les bibliothèques centres documentaires (BCD) en collaboration avec le périscolaire ont organisé un concours de poésie avec les enfants de grande section des écoles maternelles et élémentaires ce mercredi 22 mars sur le Front de Mer de Marigot.

Par cette action portée par Hélène Hanson, coordinatrice des BCD, et Christine Bosqui de la direction de l’éducation, la volonté était de mettre en lumière l’apprentissage et la valorisation du territoire à travers l’expression poétique qui se révèle souvent comme un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix. La création de l’œuvre proposée lors du concours devait suivre le thème « l’île de Saint-Martin » et se faire en collaboration avec un enseignant, l’agent du BCD et l’élève qui représentait son établissement scolaire. Ce dernier était d’ailleurs libre de présenter un slam (poésie orale, urbaine, déclamée sur un rythme scandé). Le jury chargé de désigner les 1er, 2ème et 3ème prix ainsi que le prix « coup de cœur », était composé de Josélyne Arnell, de l’inspection de l’éducation nationale, d’Alex Dollin, ancien intervenant en anglais et agent de la Direction de l’Action Culturelle, et Léon Noël, poète et agent du service de l’éducation et enseignement supérieur de la Collectivité. Après l’interprétation de l’hymne de Saint-Martin par Elyanne Camus préparée par Natisha Hanson, les apprentis poètes dans la catégorie des écoles maternelles se sont lancés : Naïka Badeau Nogus (école Evelina Halley), avec sa poésie intitulée « St Martin », Dahia Clément (Grande Section à l’école Jérôme Beaupère) avec une œuvre appelée « Mon île de Saint-Martin », Laure Perchez (Grande Section 1 à l’école Ghyslaine Rogers) et son poème « notre île » et enfin, Athélia, Lenny et Aïsha de l’école Siméone Trott, qui présentaient « My living island / mon île adorée ». Les petits participants des écoles élémentaires furent nombreux à concourir : Widmila (CM1 école Emile Choisy) « Mon bel île St Martin », Carla Bourdière Majia (CM1 école Omer Arrondell) « St Martin mon île chérie », Zélana Rachel (CM2 école Marie Amélie Leydet) « l’île de rêve », Meosha Helligar (CM1 école Elie Gibs) « la beauté de Saint-Martin », Terry Larose (CM1A école Aline Hanson) « Saint-Martin l’île aux sept merveilles », Jessica Marks, Romeika Piper et Ammique Walters Demming de l’école Marie-Antoinette Richards « Saint-Martin my summer love », Kalisha Gustave (CM2 école Clair St Maximim) « Caribbean Island », et pour terminer, Luigi Losi (CM2 école Hervé Williams), gagnant du concours de poésie de l’année 2022, « une perle et un diamant ». Après la prestation de chaque poète en herbe, les danses des élèves des écoles Omer Arrondell et Hervé Williams ont permis au jury de se détendre avant les délibérations. Avant de dévoiler les résultats, félicitations aux apprentis poètes et à l’équipe organisatrice pour ce magnifique évènement culturel ! _Vx

Voici les résultats du concours de poésie 2023 :

Catégorie Écoles Maternelles :

• 1er prix : École Siméone Trott

Poème : « Mon île adoré »

• 2ème prix : École Jérôme Beaupère

Poème : « Mon île de Saint-Martin »

• 3ème prix : École Evelina Halley

Poème : « Saint-Martin »

• Prix « Coup de cœur » : École Ghyslaine Rogers

Poème : « Notre île »

Catégorie Écoles élémentaires :

• 1er prix : École Marie Antoinette Richards

Poème : « Saint-Martin my summer love »

• 2ème prix : École Hervé Williams

Poème : « Une perle et un diamond »

• 3ème prix : École Omer Arrondel

Poème : « Saint-Martin mon Île chérie »

• Prix « coup de coeur » : École Aline Hanson

Poème : « Saint-Martin l’île aux sept merveilles »

