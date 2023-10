SÉMINAIRE : Transformer l’administration pour améliorer la performance

La Collectivité de Saint-Martin a réuni une partie des cadres de son administration territoriale, le mardi 26 septembre, afin de travailler sur le projet d’école de management initié dans le cadre de la transformation de l’administration.

Par cette démarche collective, déjà conduite dans d’autres régions et territoires, la Collectivité de Saint-Martin s’engage dans une transformation progressive et nécessaire de son fonctionnement. Ce séminaire organisé dans la salle Opale de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM) s’adressait aux 45 directeurs de l’institution et aux managers de projets, dans un contexte de mutations initiées par les lois de transformation de l’administration, la dématérialisation des services publics et les changements d’habitudes des usagers. Lors de ce grand moment d’échanges, les managers ont donc travaillé sur des valeurs collectives et managériales fondées sur le socle d’une organisation innovante, forte, à l’écoute et transparente. Une organisation qui doit être capable de libérer les potentiels des agents territoriaux et d’œuvrer en faveur du bien-être au travail pour un service public toujours plus performant au bénéfice des administrés.

Pour Louis Mussington, président de la Collectivité, la formation et le développement des compétences des agents de la COM pour renforcer l’efficacité des actions constituaient l’une des promesses de campagne : « Nous sommes résolument engagés à élever le niveau d’excellence à Saint-Martin et à fournir à nos cadres, managers, directeurs et talents émergents les ressources nécessaires au développement de leur plein potentiel. Dans cette perspective, nous avons réuni plusieurs cadres de la Collectivité pour travailler sur notre projet de création d’une École Administrative et Managériale ». _Vx

