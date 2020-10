La Préfecture en visite dans les Maisons de Service : Au Public à Sandy-Ground et Quartier d’Orléans

La semaine dernière, Mme Choisi, cheffe du service de la citoyenneté et de l’immigration à la préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, est allée à la rencontre des jeunes volontaires du dispositif « emploi civique » dans les Maisons de Service Au Public (MASP) à Sandy-Ground et à Quartier d’Orléans.

Chaque maison de service au public propose une offre de services spécifiques et adaptée aux besoins de la population.

L’offre de services concerne l’accompagnement dans les démarches administratives notamment pour pôle emploi, la caisse d’allocations familiales, le logement et l’accès au droit.