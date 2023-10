World Clean Up Day : 2 tonnes de déchets évacuées

Le 16 septembre dernier, dans le cadre du World Clean Up Day, l’association Clean Saint-Martin organisait une grosse opération de nettoyage dans le secteur de la Baie Orientale et Mont Vernon.

Les nombreux bénévoles se sont attaqués au terrain situé entre l’ancien Bombom Jam et l’Hôtel Mont Vernon et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas lésiné sur les efforts. Porte de container, fausse pelouse, pneu, morceaux de bois, bouteilles et contenants en plastique, ferraille : au total, ce ne sont pas moins de deux tonnes de déchets qui ont été ramassées et évacuées dans deux bennes. Saint-Martin a une nouvelle fois relevé le défi avec brio. Petits et grands ont sué lors de cette matinée d’opération de nettoyage de 8h30 à 11h30, organisée exceptionnellement le samedi 16 septembre pour caler au calendrier du World Clean Up Day. Une fois n’est pas coutume, l’association lance habituellement ses actions mensuelles les dimanches en matinée.

La journée mondiale du nettoyage de notre planète (World Clean Up Day) est une opération planétaire lancée par la fondation Let’s do it ayant pour objectif la lutte contre la pollution à travers des nettoyages citoyens. L’association Let’s do it ! World, membre accrédité du Programme des Nations Unies pour l’environnement a été créée en 2008 en Estonie. En 2016, elle est présente dans 113 pays, dont 45 antennes nationales et 68 régionales. Le World Clean Up Day a lieu chaque troisième Samedi du mois de septembre et l’association Clean Saint-Martin, qui organise des opérations de ce type chaque mois sur le territoire, comptait bien y contribuer pleinement. Au terme de la manifestation, les bénévoles se sont retrouvés autour de rafraichissements et de collations délicieuses pour reprendre des forces. Après l’effort, le réconfort ! Douceurs offertes par l’association en guise de remerciement. Bravo aux bénévoles qui participent activement à garder un territoire propre. _Vx

