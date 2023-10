PHOTOGRAPHIE / 6ème édition de Faces of Saint-Martin : clôture des candidatures le 17 octobre 2023

Le célèbre concours de photographies organisé par la Collectivité qui parsème de géants clichés en noir et blanc dans le paysage urbain a pour thème cette année « Photos de famille vivant à Saint-Martin ».

Faces of Saint-Martin est une exposition éphémère de street art, directement inspirée du projet « Inside Out » instigué par le célèbre artiste français JR et qui donne la possibilité à chacun de partager son portrait, son histoire et de faire passer un message dans l’espace urbain. Brillamment organisé par la Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité, Faces of Saint-Martin est un miroir reflétant l’âme du territoire par le biais de sa population. Le concours est ouvert aux photographes amateurs ou professionnels de plus de 18 ans, résidant à Saint-Martin/Sint-Maarten. L’appel à candidatures est d’ores et déjà ouvert, et ce, jusqu’au mardi 17 octobre 2021. Le dossier de candidature peut être téléchargé sur le site de la Collectivité, complété et remis contre récépissé ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception postal au Service achats et marchés publics, 10 rue Félix Eboué à Marigot. Les candidats sont sélectionnés, sur présentation de 10 photographies, par le comité de sélection et leurs œuvres seront affichées dans des endroits stratégiques du territoire. Les photographies seront imprimées en noir et blanc sur du papier grand format et collées sur les murs de Saint-Martin. L’exposition ne sera pas figée, elle évoluera avec le temps, puisque les affiches se décolleront et se déchireront jusqu’à disparaître, la dissolution faisant aussi partie de la démarche artistique de ce projet de street art. En choisissant cette thématique familiale, les organisateurs invitent les artistes à proposer des photographies de la vie de famille à Saint-Martin, moments de vie, traditions, souvenirs… dans une optique de photographies vernaculaires, genre de photographie d’amateur dont le sujet est la vie de tous les jours, sans intention artistique, pratiqué également par des photographes professionnels. Les critères de sélection porteront sur la pertinence de la photographie par rapport au sujet du concours, la qualité technique, la première impression du jury et le facteur émotionnel. Les trois premiers candidats sélectionnés recevront chacun un prix. Les inscriptions pour Faces of Saint-Martin VI sont ouvertes jusqu’au 17 octobre 2021. _Vx

Infos : http://www.com-saint-martin.fr/ressources/Faces-of-Saint-Martin-VI.pdf

