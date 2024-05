ENVIRONNEMENT : Campagne de stérilisation animale à faible coût

Du 6 au 10 mai prochains, l’organisation 4 Leaf Rover organise une campagne de stérilisation massive de chats et de chiens sur toute l’île de Saint-Martin.

La stérilisation est essentielle, indispensable, pour contrôler les naissances beaucoup trop nombreuses, les abandons, la souffrance et la surpopulation dont les animaux sont les premières victimes. En mars 2023, 4 Leaf Rover, un groupe à but non lucratif de renommée internationale et basé aux États-Unis composé de neuf vétérinaires dont l’initiateur du projet Edward J. Lee, techniciens vétérinaires et assistants formés aux États-Unis, a effectué 287 opérations gratuites de stérilisation sur les chats et les chiens du territoire, explosant littéralement son objectif de 60 opérations par jour. Cette année, la campagne se déroulera du 6 au 10 mai prochains au centre de chirurgie temporaire à côté de St. Marten Veterinary Clinique à Cay Hill, qui met à nouveau à disposition ses équipements. 4 Leaf Rover travaillera avec des organisations locales de sauvetage animal comme Animal Defenders, Animal Welfare Foundation, l’association I Love My Island Dog (qui propose des campagnes de stérilisation fréquentes et gratuites du côté français de l’île), SXM PAWS, et d’autres partenaires afin d’offrir à la population des chirurgies de stérilisation à moindre coût, pour seulement 25$. Les fonds serviront à couvrir les coûts des médicaments, des anesthésiques, des fournitures et des frais de déplacement. Les vétérinaires locaux, la Dre Virginie DeCeuster (Animal Car Center) et la Dre Ruth Wright (The Island Vet) aideront dans les opérations logistiques de cette nouvelle campagne que nous souhaitons aussi réussie que la précédente. Les propriétaires peuvent réserver un rendez-vous de stérilisation pour leur animal de compagnie, ou plusieurs, via le formulaire en ligne (voir infos) ou contacter par mail sxmfurever@gmail.com. Un QR code d’inscription se trouve sur les affiches pour accéder directement à la plateforme qui propose deux créneaux horaires : 7h ou 7h30. L’animal devra être à jeun depuis la veille à minuit, amené dans une cage de transport adéquate qui sera identifiée avec son nom et celui de son propriétaire, sans oublier le numéro de téléphone. Les animaux inscrits pourront également recevoir une puce d’identification, obligatoire du côté français, et bien pratique quand on possède un animal qui a tendance à fuguer. Profitons de cette opportunité pour faire stériliser un maximum d’animaux et réduire la misère animale, nombreux sont ceux qui savent à quel point Saint-Martin en a besoin… Pour rappel, et pas des moindres, un couple de chats peut être responsable de la naissance de 20.736 chatons en l’espace de 4 ans et 4.096 chiots pour un couple de chiens. Sur un territoire comme le nôtre qui dénombre 5.000 animaux errants, ces chiffres donnent le tournis… Sans compter les bienfaits sur la santé et l’espérance de vie de l’animal, la stérilisation est LA solution. _Vx

Infos : formulaire pour inscrire son animal à la stérilisation de 25$ : https://t.ly/k4WxG

https://www.4leafrover.net

Recherche de bénévoles

Si vous êtes intéressé.e à faire du bénévolat dans le cadre de la grande campagne de stérilisation 2024, inscrivez-vous via ce lien https://t.ly/KbcNr ou contactez sxmpaws@gmail.com

