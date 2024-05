Athlétisme : La piste d’athlétisme du stade Albéric Richards porte désormais le nom de Floriencia Hunt

C’est sur cette piste d’athlétisme du stade Albéric Richards qu’a effectué ses premières foulées Florencia Hunt, première et dernière athlète de Saint-Martin à avoir participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 sur 800 mètres. Cette même piste porte désormais le nom de la grande championne saint-martinoise.

Le label Terre de Jeux 2024 est un dispositif destiné aux collectivités territoriales et aux acteurs du mouvement sportif (fédérations, Comité Régional Olympique et sportif (CROS), Comité Département Olympique et sportif (CDOS), Comité Territorial Olympique et Sportif de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin (CTOS) qui souhaitent, quels que soient leur taille et leurs moyens, valoriser leur territoire et s’engager dans l’aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La Collectivité de Saint-Martin a obtenu son label en juillet 2023, lequel engage les collectivités labellisées à déployer des actions liées au sport. Ces actions peuvent être simples ou plus ambitieuses.

Dans ce cadre, la Direction des sports de la Collectivité souhaite profiter de ce dynamisme olympique et honorer la seule athlète saint-martinoise à ce jour, Florencia Hunt, ayant participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Le Conseil exécutif réuni en date du 26 avril dernier a ainsi approuvé la proposition de la commission des sports de nommer la piste d’athlétisme « Florencia Hunt » du stade Albéric Richards.

Un bel hommage rendu à cette athlète exceptionnelle qui incarne la détermination, la passion et le talent dans le monde de l’athlétisme, faisant ainsi rayonner Saint-Martin à l’international. Un bel exemple à suivre pour la jeunesse saint-martinoise. _AF

