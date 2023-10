AVIATION : Le Guadeloupéen Guarik Landry, plus jeune pilote de ligne d’Europe

Le jeudi 14 septembre dernier, Guarik Landry, formé à l’école Aérofutur de Perpignan, obtenait sa licence de pilote commercial du haut de ses 18 ans. Il incarne désormais le plus jeune pilote d’Europe à prendre le manche des plus gros avions de ligne.

Fort d’un parcours précoce durant lequel Guarik a bouclé sa formation en une année au lieu de deux, le jeune pilote réalise son rêve : « J’ai grandi à côté d’un aéroport en Guadeloupe. De ma chambre, je voyais les avions décoller et atterrir. À la maternelle, je dessinais des avions ! » La vocation du jeune passionné se confirme alors lorsqu’il passe un brevet d’initiation à l’aéronautique : « Au lycée, j’ai fait maths et physique pour m’orienter vers l’aviation et j’ai eu le baccalauréat à 17 ans et demi ». Avant l’obtention de ce diplôme, Guarik passe des heures sur le logiciel Flight Simulator et entame une licence de pilote privé. Le hic, c’est qu’il faut avoir 16 ans pour voler seul. Plus que jamais déterminé, Guarik décide d’attendre ses 17 ans pour passer cette licence avec 50 heures de vol au compteur, qu’il décroche haut la main. Pour décrocher le sésame de pilote professionnel, il lui manque 150 heures de vol. Ses prédispositions et ses qualités lui permettent de sauter deux années de classe préparatoire pour l’école nationale de l’aviation civile mais sa jeunesse ne joue malheureusement pas en sa faveur, ce qui lui vaut un avis défavorable. Qu’à cela ne tienne, avec le soutien de sa famille qui le pousse dans sa démarche professionnelle, Guarik se rend à l’école Aérofutur de Perpignan où il boucle, avec brio, son année de formation dont le coût est de 100.000€. Pour Guarik, le plus dur n’a pas été le vol, mais la théorie. Lors de son vol qualifiant le 14 septembre dernier, le jeune pilote a effectué un trajet de Perpignan jusqu’à Béziers durant lequel les examinateurs ont testé ses réflexes en cas d’incidents comme une panne de moteur et sa dextérité lors des décrochages et virages à grande inclinaison.

Au terme de ce vol final, Guarik Landry a décroché sa licence de pilote professionnel : « Mon objectif est maintenant de rentrer dans l’aviation de ligne ou l’aviation d’affaires. Je vais d’abord essayer en Guadeloupe ». Le jeune pilote aspire à Air France et à l’A350. Quand on veut réaliser son rêve et qu’on a la volonté d’apprendre, on peut arriver à tout. Guarik Landry en est l’exemple parfait. Fier du parcours impeccable de son fils, le père de Guarik confiait : « Il est aussi un excellent pianiste de jazz. Cela joue sur l’improvisation et l’indépendance des mains et des pieds », qualité qui n’est pas étrangère aux talents de pilote de ligne. _Vx

