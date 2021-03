Sécurité Routière / Sandy-Ground : plus de 70 enfants sensibilisés aux risques routiers

La journée Sécurité Routière à Sandy-Ground, s’est déroulée comme prévu le 24 mars dernier. Plus de 70 enfants et adolescents ont participé à cette manifestation, dans le strict respect des contraintes sanitaires.

Plusieurs ateliers ont été mis en place : une piste Routière cycles et pédestre pour les 6 à 12 ans, un simulateur deux roues cyclomoteurs pour les 11 à 16 ans, un parcours de lutte contre les addictions stupéfiants et alcool, un atelier formation théorique code de la route pour les 8 à 16 ans, et enfin un atelier premiers secours par les pompiers de Saint-Martin.

Si l’association Sécurité Routière SXM est à l’initiative de cette journée, de nombreuses associations ont apporté leurs concours très apprécié à savoir, Cobraced, l’Amicale des Pompiers de Saint-Martin, Sandy-Ground on the Moove, Madtowz Family, Vélo-club et Basket-club de Sandy-Ground. Voilà une très belle journée certes sous un soleil de plomb, mais les 70 enfants et adolescents étaient ravis de cette journée et c’est bien là le principal.