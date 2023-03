ENVIRONNEMENT : Matinée de découverte au Galion ce samedi avec la Réserve Naturelle

L’Association gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin, dans le cadre du programme européen LIFE BIODIV’OM porté par Aude Berger, expose, informe et mobilise les citoyens pour des actions en faveur de la biodiversité marine et des mérous en particulier, mérous géants et les mérous de Nassau de Saint-Martin. Elle accueillera un public familial à la plage du Galion, ce samedi 25 mars 2023 de 9h à midi : sensibilisation au réseau participatif « Les yeux des mérous », plantations de palétuviers et activités pour tous.

En déclin dans la région depuis plusieurs dizaines d’années, les populations de mérous géants et de mérous de Nassau sont en danger. Pourtant, ils ont un rôle fondamental pour la biodiversité, en tant que prédateur supérieur au sein de la chaine alimentaire, mais aussi dans la vie économique et sociale, de par leur consommation dans un cadre familial ou dans la restauration, et en tant que ressource économique pour les activités touristiques comme la plongée sous-marine. C’est pourquoi le programme LIFE BIODIV’OM, financé par l’Union Européenne, l’Office français de la biodiversité et le ministère en charge de l’Environnement, focalise ses actions sur ces deux espèces emblématiques à Saint-Martin. L’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin est l’un des cinq bénéficiaires du programme européen pour la préservation de la biodiversité en outre-mer appelé LIFE BIODIV’OM, coordonné au niveau national par la Ligue pour la protection des oiseaux. Le moqueur à gorge blanche en Martinique, les savanes et le mérou géant en Guyane, le tuit-tuit à la Réunion et le crabier blanc à Mayotte sont aussi concernés par ce programme. Cette matinée d’animation vous permettra de découvrir les actions engagées sur le territoire de Saint-Martin et comment contribuer à la sauvegarde des populations de mérous et de leurs habitats essentiels, comme la mangrove. Ce samedi 25 mars, de 9h à midi, différentes activités seront proposées : conférence pour tout savoir sur les mérous et comment les protéger, le réseau participatif « Les yeux des mérous », action « faites un don et plantez un palétuvier », stand « plongez virtuellement dans les eaux de la Réserve Naturelle » (casques à réalité virtuelle), randonnée pédestre pour l’observation des oiseaux et stand « chasse aux trésors et bingo des aventuriers » pour les enfants. Cet évènement est co-organisé avec deux étudiants de l’Académie des métiers, dans le cadre d’un projet de Bac professionnel, grâce aux financements exceptionnels de l’Union Européenne (Programme LIFE), de l’État français et de l’Office Français de la Biodiversité. _Vx

Infos : +590 690 470 213 ou reservenat.aude@yahoo.com

