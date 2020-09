A la recherche de médecins scolaires

«Les médecins de l’Education nationale sont chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l’ensemble des enfants scolarisés dans les établissements d’enseignement des premier et second degrés de leur secteur d’intervention.» C’est l’une des missions des médecins scolaires imposées par la loi.

Le territoire de Saint-Martin qui comptait l’année précédente 7 300 élèves, est doté de trois médecins scolaires. En théorie. Car en pratique, en effet, un seul poste est pourvu. Une situation très peu confortable dont les chefs d’établissement ont souhaité faire part à la nouvelle rectrice lors de sa venue à Saint-Martin vendredi dernier. «Cela est d’autant plus inquiétant que le médecin part à la retraite… Qu’est-il ainsi prévu ?», ont-ils demandé.

En réponse, le vice-recteur Michel Sanz et la rectrice Christine Gangloff-Ziegler ont confirmé que des recrutements avaient bien été lancés pour remplacer le médecin qui part à la retraite le 30 septembre ainsi que pour pouvoir les deux autres postes vacants mais à ce jour ils n’ont reçu aucune candidature. «Les postes existent, ils sont créés mais on ne trouve pas de candidats pour venir ici à Saint-Martin», a confié la rectrice. (soualigapost.com)