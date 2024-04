FOOTBALL : La Section Sportive Scolaire Foot Mixte du Collège Roche Gravée de Moho en déplacement en Guadeloupe

La Section Sportive Scolaire Foot Mixte du Collège Roche Gravée de Moho situé à Quartier d’Orléans a pris la direction mardi 22 avril de Pointe-à-Pitre pour un séjour pédagogique et sportif.

Cette section mise en place par la Ligue de Football de Saint-Martin à travers un dispositif de la Fédération Française de Football (FFF) a pour but de repérer les profils (fille ou garçon), et de les regrouper toute l’année avec des séances techniques, tactiques et mentales sous le format de deux séances hebdomadaires.

La coordination et la planification de cette section sportive sont programmées par la Ligue, via son conseiller technique Gilles Petit et son éducateur Patrick Mocka.

Lors de son séjour en terre Guadeloupéenne, la Section Sportive Scolaire Foot Mixte du Collège Roche Gravée de Moho participera pour la première fois à un tournoi de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) organisé au stade de Baie-Mahault. Allez Saint-Martin ! _AF

