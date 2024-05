FOOTBALL : Juniors Stars en déplacement en Guyane pour la finale régionale du Festival Foot U13 Pitch !

Après avoir brillamment passé le tour départemental organisé le mois dernier au stade Thelbert Carti, les U13 de Junior Stars représenteront Saint-Martin ce samedi 4 mai à l’occasion du tournoi régional prévu en Guyane.

C’est avec plein d’espoir et d’envie que les jeunes footballeurs de Junior Stars vont se lancer ce samedi dans la phase finale régionale du tournoi Festival Foot U13 Pitch en Guyane. Rappelons que les « Rouge et Blanc » ont brillamment terminé à la 1ère place du plateau départemental organisé le 6 avril dernier à Quartier d’Orléans. Malgré le niveau élevé de la compétition, les coéquipiers de Michel Gamiette tenteront d’obtenir face aux équipes de la Guadeloupe, Martinique et Guyane, leur qualification pour la phase finale nationale du tournoi qui aura lieu les 4 et 5 juin prochains au Capbreton en Nouvelle-Aquitaine.

Un tournoi qui mélange sport et éducation

Chaque année, la Fédération Française de Football organise le Festival Foot U13 Pitch qui réunit l’ensemble des licenciés U13, filles et garçons. Cet événement se déroule en trois phases : départementales, régionales et nationale. L’objectif du tournoi est d’associer le sportif et l’éducatif. En complément des matchs et des ateliers techniques (jongles, conduite de balle…), des quiz éducatifs visant à promouvoir des valeurs du sport comme le respect, l’engagement, la tolérance ou la solidarité sont organisés. 50 % des points sont décernés avec les matchs, 25 % avec les ateliers techniques et enfin 25 % avec les quiz. Chaque équipe joue un total de cinq matchs, selon le système de l’échiquier.

Les joueurs de Junior Stars pourront compter sur le soutien de leurs fervents supporters et parents qui seront du voyage en Guyane ce vendredi 3 mai. Tous derrière Junior Stars ! _AF

36 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter