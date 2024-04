ÉVÈNEMENT : Le retour de la Night of Hit Makers

Le rendez-vous est lancé : les 30 avril et 1er mai prochains, la Night of Hit Makers 2.0 va illuminer l’Aleeze de Philipsburg avec des performances palpitantes de Youth Waves, Original WCK, Claudius Philips & Oreo, ERA, Jean Marc Ferdinand et Control Band Bring the House Down.

Préparez-vous pour l’évènement de danse le plus attendu de l’année, alors que la Night of Hit Makers 2.0 (la Nuit des Créateurs de Succès), organisée par Xtratight Entertainment, occupera le devant de la scène pour deux soirées électrisantes au Aleeze Convention Center et Event Hall de Philipsburg.

Soyez témoin des légendes du monde musical caribéen lorsqu’elles enflammeront la scène de l’Aleeze. La programmation comprend les emblématiques Youth Waves de Saint-Martin, les pionniers de Bouyon – The Original WCK et le duo dynamique Claudius Philips & Oreo, qui reviennent bien motivés à terminer ce qu’ils ont commencé. CD Rankin se chargera de diffuser de la musique toute la nuit pour une ambiance unique.

Vivez en live les rythmes de Dushi Korsou avec ERA, au côté du sensationnel Jean Marc Ferdinand de Guadeloupe. La soirée ne sera que danse non-stop, surtout quand Control Band montera sur scène, avec Deej Blackboy gardant les rythmes vivants sur les platines. Les deux soirées seront animées par Oncle Shadz, assurant une atmosphère animée et un divertissement inoubliable du début à la fin.

Les tickets d’entrée sont disponibles par phases, avec un prix actuel fixé à 35$. Réservez votre place à cet évènement mémorable en achetant des billets dans les points de vente suivants : Aleeze Box Office, Levi’s Marigot, Adolphus Office Supplies, Domino’s Bush Road et Cole Bay ou contactez un membre de l’équipe Xtratight au 524-4872. Les billets en ligne sont disponibles via www.xtratight.com.

Mais les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là ! King Lottery a rendu cet événement encore plus excitant : chaque détenteur de billet (excepté les détenteurs de billets gratuits) a la chance de participer au King Lottery Lotto Pool. Deux heureux gagnants repartiront avec 300.000$ chacun, avec un tirage au sort le 1er mai et un autre le 2 mai.

Monsieur Bertaux «Rude» Fleming, le visionnaire derrière Night of Hit Makers, est ravi d’annoncer ce nouveau chapitre dans l’héritage de l’évènement. Malgré un espace limité, l’Aleeze Convention Center & Event Hall offre le mélange parfait de confort intérieur et d’ambiance extérieure, créant une atmosphère électrisante pour tous les participants.

Merci à nos généreux sponsors, King Lottery, SOS Radio, Kooyman et Simpson Bay Resorts, de se joindre à nous et de rendre possible la Night of Hit Makers 2.0 ! Ne manquez pas l’évènement de danse ultime de l’année… Rejoignez-nous pour la Night of Hit Makers 2.0 et découvrez la musique, le rythme et l’excitation comme jamais auparavant.

Pour plus d’informations et nos actualités, visitez www.xtratight.com ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

