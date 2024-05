CULTURE : Casting figuration pour le téléfilm « Meurtres à Saint-Martin »

Le tournage de ce nouvel opus de la série qui attire jusqu’à 8 millions de téléspectateurs se déroulera sur notre territoire du 3 au 27 juin 2024. Mais l’heure est au casting…

ELOA Production posera ses caméras à Saint-Martin en juin prochain après des tournages en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à Marie Galante, Les Saintes et la Réunion. Le long-métrage de 90 minutes rentrera dans le cadre de la série télévisée « Meurtres à… » développée par le groupe France Télévisions il y a une dizaine d’années, dont raffolent les spectateurs. ELOA Production et Casting Or du Temps lancent donc un grand casting pour la figuration de la production audiovisuelle « Meurtres à Saint-Martin ». Si vous rêvez d’être figurant ou avez envie d’apparaître dans le petit écran en contribuant à la promotion de l’île, le rendez-vous est fixé au mardi 7 mai 2024 de 9h à 17h au théâtre La Chapelle sur la place du village à la Baie Orientale. La société Casting Or du Temps recherche pour ce téléfilm des personnes âgées de 16 à 99 ans, de tous horizons, pour donner vie aux décors enchanteurs de l’île de Saint-Martin. Aucune expérience n’est requise pour participer au casting, munissez-vous uniquement de votre enthousiasme et de votre énergie positive. Le plateau de tournage sera mobile avec des scènes tournées sur des sites comme l’îlet Pinel, Tintamarre, Grand-Case, la marina Fort Louis et Marigot où se situera le commissariat fictif. Outre l’enquête à mener et le crime à résoudre, le téléfilm tournera autour de la coopération entre les deux côtés de l’île au travers d’un duo de policiers : une policière de la partie hollandaise d’origine haïtienne interprétée par Aude Legastelois connue pour son rôle dans la série « Meurtres au paradis » et un gendarme muté à Saint-Martin incarné par l’acteur français Fabrice Deville, vu dans de nombreuses productions télévisuelles. Le coût total de « Meurtres à Saint-Martin » s’élève à plus de 2,5M€ dont une subvention de 200.000€ de la Collectivité pour couvrir les frais liés aux tournages et à la réalisation. Pour plus d’informations concernant le casting de figuration, contactez Valérie Milon : castingordutemps@gmail.com ou inscrivez-vous directement sur le site internet castingordutemps.fr dans l’onglet candidature. _Vx

