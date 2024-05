Golf: Interview exclusive Romain Langasque n°4 français

Romain Langasque, 4ème meilleur golfeur français du moment, a bien voulu répondre à nos questions après son premier tour au Volvo China Open hier où il a joué le score exceptionnel de 63 (-9) et partage la tête du tournoi

Faxinfo: Romain votre jeu est bien en place depuis quelques temps mais cela ne se traduisait pas au scoring comme la semaine dernière au Japon. Que s’est il passé aujourd’hui où vous faites 9 birdies et 9 par sur 18 trous ?



Romain Langasque: Bonjour aux lecteurs de Faxinfo. Alors oui il est vrai que ces dernières semaines j’avais l’impression de bien jouer, c’est vrai qu’en Inde et la semaine précédente à Singapour c’était déjà solide mais voilà hier c’était la journée, j’ai très très bien tapé les fers et le putting a suivi donc forcément ça aide beaucoup

FI: Vous avez travaillé quel compartiment de votre jeu ces derniers jours?

RL: J’ai travaillé, on travaille tous les compartiments du jeu tout le temps, mais c’est vrai que là entre le Japon et ici, j’ai mis un peu l’accent sur mes distances, le yardage avec le Trackman, et c’est vrai que lors de cette première journée ça a vraiment porté ses fruits.

FI: Peut-on dire que c’est ça qui vous a permis d’obtenir un score aussi bas aujourd’hui?

RL: Alors forcément oui le travail des derniers jours a aidé mais bon voilà ce n’est pas que ça, vous connaissez le golf, c’est assez frustrant parce qu’il y a des moments on a l’impression de bien jouer mais on ne score pas, là j’avais l’impression de bien jouer comme vous l’avez dit la semaine dernière au Japon mais je rate le cut* en faisant plus un moins un, en ayant l’impression d’avoir quand même fait beaucoup de bonnes choses donc voilà là je suis vraiment concentré sur mon attitude, sur rester calme et laisser venir les choses.

FI: Connaissiez-vous ce parcours de Shenzhen qui semble fait pour vous?

RL: J’ai déjà joué deux tournois ici et la dernière fois que j’avais joué je crois que c’était en 2019 et j’avais terminé 5e donc oui c’est plutôt un parcours qui me convient visuellement.

FI: Vous semblez bien vous entendre avec Matthieu Pavon. Pensez-vous que vous pourriez faire une belle équipe avec lui pour représenter la France aux prochains J.O ?

RL: Oui, Mat Pavon c’est de mes meilleurs amis du golf et je serai très très très content de pouvoir jouer les Jeux Olympiques avec lui, après voilà c’est encore loin et il y a encore de grosses échéances à venir avant de pouvoir espérer être aux J.O mais ce serait un grand plaisir.

FI: Sa victoire sur le PGA TOUR vous inspire t-elle, aimeriez-vous jouer aux USA et seriez-vous prêt à y habiter ?

RL: Forcément, sa victoire elle m’inspire beaucoup, les six derniers mois qu’il a fait sont exceptionnels et me donnent beaucoup de motivation. Après, j’essaie de me concentrer sur moi, et bien sûr que d’aller aux Etats-Unis c’est le rêve américain.

M’installer là-bas je ne sais pas mais je sais que lui Matthieu va s’y installer et ce serait une bonne base pour moi pour commencer.

FI: Que pensez-vous des longs putters? Avez-vous déjà essayé?

RL: Des longs putters, j’ai jamais essayé parce que je me sens bien avec mon petit putter.

Mais il y a longtemps, j’utilisais un belly putter (long putter avec appui sur le ventre) et j’adorais ça après ça a été interdit donc j’ai changé. Mais les longs putters, je préférerai que ce soit interdit et que tout le monde ait un putter classique.

FI: Et le yoga ou la méditation?

RL: Le yoga, j’en n’ai jamais fait.

La méditation, c’était pas forcément la méditation, mais c’était de la mindfulness donc c’est un peu le même esprit sur des séances assez courte de prise de conscience.

FI: Pratiquez-vous ou suivez-vous un autre sport en dehors du golf ? Vous avez commencé le golf à quel âge ?

RL: J’ai commencé le golf quand j’étais tout petit à l’âge de trois ans et oui je suis un grand passionné de sport en général.

J’adore suivre le tennis, j’adore vraiment suivre le sport en général. Je suis pas un fan de foot, de rugby ou autre mais voilà en ce moment il y a les matches de ligue des champions et j’aime bien regarder les résultats. Le golf forcément mais le sport en général c’est ce qui me fait vibrer.

FI: Est-ce que dans votre vie de golfeur professionnel vous vous sentez seul parfois avec tous ces déplacements, ces hôtels…

Forcément, il y a des moments de solitude dans cette vie là et la vie que j’ai choisi et qu’on a choisi.

Mais il y a tellement de moments incroyables aussi, forcément la semaine dernière par exemple quand tu rates le cut, que tu as deux jours devant toi d’entraînement alors que les autres ils jouent, c’est des moments qui sont durs.

Mais ça procure aussi tellement de moments incroyables. Donc pour répondre à la question oui il y a des moments où l’on se sent seul mais bon moi j’aime ça, ça ne me dérange pas.

FI: Combien d’heures par jour d’entraînement?

Alors ça dépend vraiment des périodes. Quand c’est en semaine d’entraînement, en général je fais le sport de 8 à 9. Ensuite je suis au golf à 10h, je m’entraîne jusqu’à midi et je joue l’après-midi donc je fait 6 à 7 heures d’entraînement par jour. Après en période de tournoi comme ça, il n’y a pas plus d’une heure d’entraînement par jour.

Propos recueillis par AH

* Le “cut” en golf est un seuil de score établi après les premiers tours d’un tournoi. Les joueurs qui réalisent un score inférieur au cut continuent la compétition, tandis que ceux qui dépassent ce seuil sont éliminés pour les tours suivants.

Qui est Romain Langasque?

Romain Langasque est un golfeur professionnel français. Né à Cabris près de Grasse, il a commencé à jouer au golf très jeune et a rapidement montré un talent exceptionnel pour le sport. À 15 ans, il a remporté le Championnat de France Minimes, marquant ainsi le début d’une carrière prometteuse.

En 2015, Romain a connu un grand succès amateur en remportant l’Amateur Championship, un des tournois de golf amateur les plus prestigieux au monde. Cette victoire lui a valu une invitation à participer au Masters d’Augusta, où il a impressionné en terminant parmi les meilleurs amateurs.

Après avoir terminé ses études secondaires, Romain est devenu professionnel en 2016. Il a rapidement grimpé dans les rangs professionnels, accumulant des succès sur le Challenge Tour européen et le circuit professionnel français.

En 2019, il a obtenu sa carte de membre de l’European Tour, la plus haute compétition de golf en Europe. Au cours de sa carrière sur le Tour européen, il a enregistré plusieurs top 10 dont une victoire et a continué à afficher son potentiel de devenir l’un des meilleurs golfeurs du monde.

Romain est réputé pour son swing fluide et sa polyvalence sur le parcours. Il excelle autant dans le jeu long que dans le petit jeu et possède une grande confiance en lui sur les greens. En dehors du golf, il est connu pour sa personnalité sympathique et son engagement envers le développement du golf en France.

À seulement 28 ans, Romain Langasque a déjà laissé sa marque sur le monde du golf et continue de viser de nouveaux sommets dans sa carrière professionnelle. Avec son talent, sa détermination et son éthique de travail, il est destiné à devenir l’une des stars du golf mondial dans les années à venir.

Nous espérons le voir un jour à Saint-Martin.

