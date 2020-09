EDUCATION : Pour la rectrice, il faut «adapter cette année scolaire en s’appuyant sur les évaluations » (1/2)

«Commencer cette année scolaire comme si de rien s’était passé, serait une forme de déni. Chacun de vous le sait, malgré tous les efforts faits, nos élèves n’ont pas acquis toutes les connaissances nécessaires de l’année n-1 et ils ne les ont pas acquises au même niveau», a déclaré la rectrice aux chefs d’établissement lors de sa venue à Saint-Martin vendredi dernier.

Pour Christine Gangloff-Ziegler, le personnel enseignant va devoir «adapter cette année scolaire en s’appuyant sur les évaluations, en donnant toute sa place à la maîtrise des fondamentaux». En ce qui concerne les évaluations, comme pour les précédentes années, tous les élèves du primaire au lycée, seront soumis aux évaluations de début d’année dès le mois de septembre.

«S’agissant du 1er degré, les évaluations nationales Repères de début CP et début CE1 connaitront peu de modifications. (…) Les résultats font apparaître des lacunes importantes dans certaines compétences en français et en mathématiques, c’est particulièrement vrai à Saint-Martin. Ils doivent nous interroger sur les pratiques pédagogiques au cœur de la classe afin de les faire évoluer pour mieux traiter les difficultés scolaires avant qu’elles ne deviennent des obstacles insurmontables», a commenté la rectrice. A Saint-Martin, le niveau est inférieur de 18,7 points en français et de 6,7 points en mathématiques au CP, et de 21,4 et 10,9 en CE1 par rapport au niveau de l’académie.

La rectrice préconise «d’impulser un travail pédagogique sur la maîtrise de la langue et l’appropriation du vocabulaire» en classes maternelle, de «donner toute sa place à l’école maternelle pour en faire un vrai lieu d’apprentissage».

[à suivre dans notre prochaine édition.]

