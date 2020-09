SXM Sports Mouvement : Bilan des deux derniers mois d’été

Après avoir organisé durant les mois de juillet et d’août différentes animations sportives à la Halle des sports et sur le terrain du stade Jean-Louis Vanterpool, le Président de l’association SXM Sports Mouvement, Julius Richardson, fait un état de la situation sur les jeunes et le sport en général.

« Nous travaillons pour récupérer tous ces jeunes qui sont dans la rue pour participer aux tournois de football, futsal, soft-ball, base-ball, basket-ball, etc », précise Julius Richardson, « nous voulons remercier les jeunes de Sandy Ground, de Quartier d’Orléans, de Grand-Case, d’Agrément, de Concordia, de tous les quartiers de Saint-Martin, pour nous aider et être avec nous ».

Le Président de SXM Sports Mouvement tient à faire passer un message, « durant les deux mois qui viennent de s’écouler, les tournois que nous avons organisés à la Halle des sports ont eu pour objectif d’aider à développer le sport auprès des jeunes. Mais nous nous sommes rendu compte que les parents ne soutiennent pas leurs enfants. Ce n’est pas bon pour l’île de Saint-Martin… »

La priorité numéro 1 des parents est de supporter leurs enfants, de leur donner de la force. « Parce ce qu’en pratiquant un sport, ils s’améliorent », assure Richardson, « nous tenons à remercier la vingtaine de parents qui sont venus durant les mois de juillet et d’août supporter et motiver leurs enfants qui jouaient ».

« Je veux dire clairement, le sport à Saint-Martin a besoin d’une aide financière. Notre association aide les jeunes, mais s’il n’y a pas d’appui financier pour les aider, cela ne servira à rien.

C’est à travers le sport qu’on peut récupérer ces enfants et c’est ce que l’on veut faire. Nous luttons pour ces jeunes de l’île, mais personne de Saint-Martin ne les soutient… Ce n’est pas bon pour la communauté ». Tout en affirmant qu’il est important, « pour les parents, qu’ils sachent que le sport est le mieux pour les jeunes ».

Après un an et quelques semaines d’existence, SXM Sports Mouvement tient à remercier la Collectivité pour le prêt des infrastructures du stade Jean-Louis Vanterpool, la préfecture pour son appui, ainsi que la Ligue de Football de Saint-Martin. Des remerciements aussi aux nombreux sponsors, « qu’ils soient de la partie française ou de la partie hollandaise, et qui nous aident fortement à l’occasion des différents tournois que nous organisons ».