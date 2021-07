Éducation : 73,4 % de réussite au brevet des collèges

Des résultats qui correspondent à ceux des années précédentes, exceptée 2020.

Cette année, à Saint-Martin, 568 élèves ont passé le brevet des collèges et 417 l’ont obtenu, soit 73,4 %. Un taux inférieur à la moyenne académique sur les séries professionnelles et générales qui s’élève à 87,5 %. A Saint-Barthélemy le taux de réussite est de 93,8 %.

Si l’an dernier, Saint-Martin enregistrait un taux record de 92,1 % toutes séries confondues, depuis 2016 le taux le plus élevé était de 75,1 %. En mettant de côté l’année 2020 aux conditions exceptionnelles, on peut dire que les résultats de la session 2021 équivalent ceux des années précédentes.

Dans la série générale, 509 élèves se sont présentés à l’examen et 376 l’ont réussi. Parmi eux 46 ont obtenu la mention Très Bien, 72 la mention Bien et 87 la mention Assez Bien. A Saint-Martin, le taux de réussite dans cette série est de 73,9 %, et celui de l’ensemble de l’académie de Guadeloupe est de 88,5 %.

Dans la série professionnelle, 59 élèves ont passé l’examen et 41 d’entre eux l’ont obtenu. Deux élèves ont reçu la mention Très Bien, 3 la mention Bien et 9 la mention Assez Bien. Le taux de réussite dans cette série à Saint-Martin est de 69,5 %, et celui de l’ensemble de l’académie de Guadeloupe est de 79,2 %.

