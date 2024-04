SOCIÉTÉ : Présentation de l’Union Locale de la Confédération Syndicale des Familles de SXM

En présence de Claude Philomin, président de la Confédération Syndicale des Familles de Guadeloupe et vice-président de l’entité locale, l’Union Locale de la Confédération Syndicale des Familles (UL-CSF) de Saint-Martin présentait, mercredi 17 avril dernier à Sandy Ground, son principe de fonctionnement.

Grâce à la création de l’UL-CSF de SXM le 26 janvier dernier, la Confédération Syndicale des Familles (CSF) est désormais présente et active sur le territoire. La raison d’être de la CSF est d’assurer, d’un point de vue matériel et moral, la défense et la représentation des intérêts généraux des familles quelle que soit leur situation juridique et sociale ou leur nationalité. En collaborant avec les associations locales, l’UL-CSF entend informer, aider et accompagner les familles à obtenir des agréments acquis par le biais de la CSF dans différents secteurs : consommation, logement, santé publique, jeunesse, éducation, culture. Grâce à cette nouvelle structure saint-martinoise, les associations locales qui font le choix d’adhérer à l’UL-CSF peuvent bénéficier desdits agréments afin de gagner en autonomie, d’organiser des actions ciblées mais surtout de répondre à des appels à projets institutionnels (État, COM, ARS, CAF, etc) dans des conditions optimales. De plus, les membres de l’UL-CSF de Saint-Martin pourront participer aux élections d’instances comme les élections des parents d’élèves, et proposer des représentants d’usagers qui siègeront dans les organismes de santé (clinique, hôpital). Actuellement, 12 associations saint-martinoises ont d’ores et déjà rejoint l’UL-CSF : Sandy Ground on the Move, Objectif Réussite, SXM Nini, Bemyvar, les Axes et Cibles pour tous, Cani TV, Golden Stars, Flying High, Centre Social Up Rising, Sèm’ Ta Route, Golden Age Association, Forever Young et Sandy Ground Ball Stars. Lors de cette présentation, l’UL-CSF en a profité pour appeler toutes les associations actives et déclarées à adhérer (voir infos). À partir du 15 mai 2024, des permanences auront lieu dans les quartiers les mardis et jeudis en matinée. Les lieux exacts et les horaires des permanences seront prochainement communiqués par l’UL-CSF. _Vx

Infos : 06 90 22 90 69 ou ulcsf.saint.martin@gmail.com

Conférence sur les droits des usagers du système de santé

L’UL-CSF et ses partenaires organisent le samedi 27 avril prochain de 9h à 15h au Fantastic Hôtel (ancien Simply Market) à Concordia une journée d’information sur les droits de santé. Savez-vous qu’il existe des représentants des usagers qui peuvent vous informer et vous orienter sur vos droits ? Faire appel à eux doit être un réflexe pour tous car s’informer sur ses droits, c’est être acteur de sa santé. Plainte concernant la prise en charge reçue dans un établissement de santé, recours possible suite à un accident médical, consentement aux soins, les coûts, l’accès aux soins et au dossier médical, assurance maladie, aide complémentaire, handicap, tant de thématiques qui seront abordées lors de cette journée du samedi 27 avril. L’entrée est libre avec un petit déjeuner offert et un traducteur anglais/français sera présent pour couvrir la conférence.

Infos : 06 90 77 48 99 – 06 90 22 90 69

ulcsf.saint.martin@gmail.com

lacet.sxm@gmail.com

