FESTIVITÉS / Saint-Martin’s Day : Quartier d’Orléans en fête

À l’occasion de la fête de Saint-Martin, la Collectivité organise ce lundi 11 novembre une journée placée sous le signe de la fête et de la convivialité à Quartier d’Orléans.

Pour marquer l’unité et la fraternité entre le nord et le sud de l’île, la grande fête du Saint-Martin’s Day débutera dès 8h avec la cérémonie à l’église Méthodiste du Tabernacle à Quartier d’Orléans. À 9h30, les officiels des deux côtés de l’île procéderont au dépôt de gerbes au monument de la frontière de Quartier d’Orléans pour ensuite se rediriger vers le centre pour le traditionnel défilé du 11 novembre qui sera lancé sur les coups de 10h le long de la RN7. Parade, drapeaux, tambours, de quoi ravir la foule de petits et de grands. Vers 11h, les délégations se rejoindront sur le stade Thelbert Carti pour les allocutions officielles et terminer la matinée autour du verre de l’amitié. De nombreuses activités et animations seront organisées l’après-midi et jusque tard dans la soirée à Quartier d’Orléans. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter