ASSOCIATIONS : Le point sur les actions de la Collectivité

Martine Beldor, conseillère territoriale en charge de la vie associative, a dressé ce mercredi 6 novembre le bilan des actions réalisées depuis 2022 tout en lançant officiellement la campagne de subventions 2025 pour les associations de Saint-Martin.

La Collectivité soutient chaque année environ 200 associations avec un budget de 3,5 millions d’euros, appuyé par des fonds européens (FSE, FEDER) et les appels à projets de la politique de la ville. La direction de la vie associative a instauré de nouveaux dispositifs comme un cadre révisé des subventions, qui inclut désormais un contrôle rigoureux de l’utilisation des fonds, piloté par la direction de l’évaluation des politiques publiques. En 2023, la création d’un PAVA (Point d’Appui à la Vie Associative) à Sandy Ground, en partenariat avec l’association Cogito, est venue enrichir l’accompagnement proposé aux bénévoles et sera bientôt déployé à Quartier d’Orléans. Afin d’aider les associations à se structurer et à mieux gérer leurs demandes de subventions, des ateliers participatifs sont organisés chaque année dans les quartiers, accompagnés d’un outil de gestion numérique conçu avec Unite Caribbean. Ce programme repose sur trois axes principaux : appui structurel, renforcement des associations, et reconnaissance de l’engagement bénévole, notamment via le gala du bénévolat. Par ailleurs, un nouvel annuaire des associations a été lancé, répertoriant 300 structures basées sur le territoire qui en enregistre 1700. Il est disponible au format papier auprès de la Vie associative et dans le hall de la Collectivité, et consultable en ligne. Plus de détails sur www.faxinfo.fr _Vx



Infos : 0590 87 50 04 ou au 0690 22 43 46

Boîte à outils pour les associations : https://www.outilscso.unite-caribbean.com

Guide d’utilisation :



Campagne de subvention 2025 : appel aux associations

La nouvelle campagne est ouverte depuis ce 6 novembre 2024 et ce, jusqu’au 5 janvier 2025. Les associations sont invitées à retrouver les informations utiles et le formulaire d’inscription sur le site internet de la Collectivité : https://www.com-saint-martin.fr/-Demandes-de-Subventions-2025_Saint-Martin-Antilles_3166.html ou via le QR code ci-joint.

