HOMMAGE : L’héritage éternel de Ruby Bute

Surnommée « Première Dame des Arts et de la Culture de Saint-Martin », Ruby Bute était une artiste engagée pour les droits des femmes dans la Caraïbe. Peintre, conteuse, poète et écrivaine, elle laisse derrière elle un patrimoine culturel et un héritage qui vivront éternellement.

Née le 13 janvier 1943 à Aruba de parents originaires de Saint-Martin, Ruby Angelica Bute s’est éteinte ce 5 novembre 2024 à l’âge de 81 ans. Figure emblématique de l’île où elle s’est installée en 1975 avec son mari et ses deux enfants, elle devient en 1989 la première femme à publier un livre à Saint-Martin avec son recueil de poèmes « Golden Voices of S’maatin », un succès local dont les premiers tirages de House of Nehesi Publishers s’écoulent en seulement trois mois.

Passionnée de peinture dès son jeune âge et autodidacte, elle produit des œuvres qualifiées d’art populaire, souvent aux couleurs vibrantes représentant la vie et la culture de Saint-Martin, ce qui lui vaudra sa première exposition solo en 1985. Engagée dans la communauté et l’éducation artistique, elle travaille dès 1986 au Département de la Culture de Sint Maarten, et organise pour la 1ère fois des activités parascolaires pour les enfants des écoles élémentaires locales. Lady Ruby Bute enseignera aussi la peinture aux prisonniers et aux touristes de Saint-Martin. Professeure d’art au John Larmonie Center à Philipsburg, elle ne cessera jamais de créer dans son atelier situé à Friar’s Bay, qui deviendra la Silk Cotton Grove Art Gallery en 2009.

Avec sa plume d’écrivaine, Ruby Bute se concentre sur les questions féminines et la vie des femmes afro-caribéennes. Elle publie un second recueil en 1996, « Floral Bouquet to the Daughters of Eve » et « Reflections » en 2021. Dans l’autobiographie « Rising Spirit » parue au printemps 2024, Ruby Bute y raconte sa vie depuis son plus jeune âge, son engagement, sa persévérance et cette bienveillance continuelle qui restera dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin.

Les condoléances des officiels :

Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint-Martin

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de madame Ruby BUTE. Artiste accomplie, fervente représentante de l’art saint-martinois, en particulier la peinture et la poésie qu’elle pratiquait avec grand talent, Ruby a marqué durablement son époque et restera à jamais une icône culturelle et spirituelle de notre île.

Ruby Bute était une magnifique ambassadrice de la culture Saint-Martinoise et de l’esprit caribéen. Elle était un exemple de sagesse et de bienveillance et représentait merveilleusement sa communauté. Elle laisse derrière elle une œuvre artistique majeure, représentative de notre « pays », elle qui a su si bien illuminer la beauté de Saint-Martin.

La collectivité de Saint-Martin, au nom du président Louis Mussington, des élus et de son personnel, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches de madame Bute, qui restera pour toujours dans le cœur des Saint-Martinois.

Que son âme repose dans la paix éternelle.

Vincent Berton, préfet délégué de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le départ de Madame Ruby Bute, figure emblématique de Saint-Martin, artiste au talent indéniable et femme d’engagement. Par son art et sa poésie, elle a incarné l’âme saint-martinoise, mettant en lumière la culture, les traditions et la beauté unique de cette île qu’elle chérissait tant.

Ruby Bute a su, par son œuvre, transcender les frontières de l’art pour porter un message de paix, d’indépendance et de dignité, en particulier pour les femmes de la Caraïbe. Elle a laissé une empreinte indélébile dans le cœur des Saint-Martinois, en donnant une voix aux plus vulnérables et en faisant rayonner Saint-Martin bien au-delà des rivages de la Caraïbe. Ses tableaux, ses mots, et son profond humanisme resteront gravés dans nos mémoires et nous rappelleront, avec émotion, sa passion pour la vie, sa force tranquille et sa bienveillance.

Au nom de l’État, au nom des services et de tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître et de l’admirer, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, et à la communauté de Saint-Martin qui pleure aujourd’hui une grande dame.

«May her spirit forever be embraced by the sweet essence of life she cherished so dearly.»

Hommage à Madame Ruby Bute :

Une grande artiste s’envole sur sa plume prolifique vers les contrées ouatées de la créativité.

Ruby Bute, de son pinceau lumineux, inscrit son empreinte immortelle sur le socle de la beauté saint-martinoise.

Dans les yeux de Ruby Bute se lisait l’immensité de l’océan poétique caribéen, un océan de douceur, d’intensité, de volonté.

Dans les yeux de Ruby Bute émergeait l’indéfectible élan de vie, de liberté, d’amour

Dans les yeux de Ruby Bute une île surgissait au loin comme une promesse loin de la flache

Les yeux de Ruby Bute n’ont jamais cessé de se battre, qu’ils nous éclairent, éternellement.

Rest in peace !

– Vincent Berton –

