VIE LOCALE : Franc succès pour la seconde édition des Mardis de Grand-Case 2024

Mardi dernier, se tenait la superbe deuxième édition des Mardis de Grand-Case après une inauguration en grande pompe le 30 janvier 2024 et deux mardis sans festivités dans le petit village de pêcheurs.

Les habitants du quartier et les touristes attendaient ce second ‘Mardi’ avec impatience, gardant l’inauguration de la 21ème édition de l’évènement phare de l’île gravée dans leur mémoire. Faute de Mardis de Grand-Case le 6 février dernier à cause d’une annulation liée aux conditions météorologiques peu propices à la bonne tenue de l’évènement et le 13 février qui marque le jour de Mardi Gras et des festivités carnavalesques à Marigot, les Mardis de Grand-Case sont revenus en force ce mardi 20 février, dans une ambiance toujours aussi rassembleuse et conviviale. Mélange de cultures, esprit de fête, le boulevard de Grand-Case n’a pas désempli entre l’heure de lancement du marché traditionnel, 18h, et la fin des festivités. Les exposants-créateurs n’ont pas chômé face à leurs stands pris d’assaut par les touristes et les résidents, à la recherche d’une bonne affaire, d’un souvenir coup de cœur ou d’une pièce unique produite sur le territoire de Saint-Martin. Avant le lancement de la parade de cette seconde édition sponsorisée par Delta Petroleum (DP) et toujours parfaitement organisée par Calypso Event, les danseuses déguisées de plumes et de couleurs ont pris la pose avec le public représentant toutes les générations afin d’immortaliser ce joli moment de fête. Il aura fallu attendre 20h15 pour assister au magnifique défilé des artistes, danseuses, danseurs et musiciens. Ils étaient nombreux, pour le plus grand plaisir des centaines de personnes présentes au cœur du quartier de Grand-Case. Au sein de la troupe, des enfants, eux aussi déguisés et maquillés pour donner vie au spectacle inoubliable. Le clou de la soirée, une petite jeune danseuse explosant de couleurs défilant avec un char grandiose aux allures de paon orné de fleurs. Les réactions émerveillées se sont succédées, à juste titre. Rendez-vous demain, mardi 27 février, pour goûter à nouveau à la magie des Mardis de Grand-Case. _Vx

