Echecs : Yashwant Vaswani s’impose avec brio ! 

Le champion de Saint Martin n’a pas fait de détails dimanche 1er mai au Bistro de la Mer en remportant toutes ses parties.

Même Lionel Douglas, le vice-président de la Ligue d’Echecs de Guadeloupe et entraîneur de Petit Bourg, n’a rien pu faire. Il a même dû concéder la nulle face à Jérémie Picarle qui lui a longtemps fait illusion face au champion.

La Suédoise Sanne Den Dikken est la 1ère féminine avec 3 victoires pour son 1er tournoi et Nathan Sheppard est le 1er jeune. Merci aux partenaires : Cigars Don G, Café OLÉ, Dauphin Telecom, Great Bay Express, la Boutique du Tabac, McDonald’s, So Benedict et Zoulou Chaussures.

Classement :

1.VASWANI Yashwant 7 (Prix Great Bay Express)

2.DOUGLAS Lionel 5,60 (Prix So Benedict)

3.PICARLE Jeremie 5,50 (Prix Mc Donalds)

4.DELOGU Jean-Christ 4,28 (Prix Zoulou Chaussure)

5.COUPILLET Steeve 4,20

6.NOYAU Alain 4,17

7.FLEMING Philippe 3,29

8.DIDIER Eric 3,25

9.BERNARD Mathieu 3,24

10.SHEPPARD Nathan 3,22

11.DEN DIKKEN Sanne 3,20

12.LAUJIN Serge 2,18

13.MEYKUCHEL Luc 1,20

14.NSOKA Iliana 1,19

