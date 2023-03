VIE LOCALE : Pose de la 1ère pierre de la salle Multiactivités et « des promenades de quartier » à Quartier d’Orléans ce mercredi 29 mars

Suite à la réhabilitation des résidences lourdement touchées par le cyclone IRMA, la SEMSAMAR a décidé de poursuivre son engagement en faveur d’une amélioration de la qualité de vie des habitants de ses résidences de Quartier d’Orléans.

Deux projets importants vont être lancés ces prochaines semaines : la construction d’une Salle Multiactivités offrant davantage d’activités et renforçant la vie associative, ainsi que les travaux des «Promenades de Quartier» visant à améliorer la qualité des espaces publics et à sécuriser les abords des résidences.

La Salle Multiactivités sera située au cœur de la résidence Les Palmeraies et comprendra une salle multisports et un espace numérique. Destinée prioritairement aux jeunes des résidences de la SEMSAMAR, elle disposera d’un parking, de vestiaires et de douches. Les Promenades de Quartier concernent les résidences Les Hirondelles, Les Palmeraies et Les Salines.

Ce projet vise à améliorer le «bien vivre» des habitants en requalifiant des espaces publics, en proposant des cheminements piétons, en créant des places de parking, en installant des tables de ping-pong, et en ajoutant des espaces plantés et des plantes endémiques. Des signalétiques directionnelles seront également créées à l’entrée des résidences. Les travaux de la Salle Multisports et des Promenades de Quartier débuteront en mars 2023 et s’achèveront en novembre 2023.

Le montant total de l’investissement s’élève à 2,58 M€, dont 63% financés par le FEDER.

La pose de la 1ère pierre de la salle Multiactivités et « des promenades de quartier » à Quartier d’Orléans se déroulera ce mercredi 29 mars à 9 heures en présence de Vincent Berton, Préfet Délégué des Iles du Nord, de Louis Mussington, Président de la Collectivité de Saint-Martin, et Alain Richardson, Président Directeur Général de la Semsamar.

