EMPLOI : Pôle Emploi a lancé la 7ème édition de la Semaine des métiers du maritime et du fluvial

Au cours de cette semaine du 27 au 31 mars 2023, Pôle Emploi organise la Semaine des métiers maritime et du fluvial avec le soutien du secrétariat général de la mer, l’ensemble des entreprises regroupées au sein du Cluster maritime français et la Marine nationale afin de mettre en lumière les opportunités d’emploi et de formation de la filière qui s’adressent aux jeunes en particulier.

Dans ce cadre, un lancement s’est déroulé ce lundi 27 mars au Yacht Club de Marigot en présence de Nathalie Rubini, directrice du Pôle Emploi de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui n’a pas manqué de rappeler que les métiers maritimes contribuent largement au développement économique et à l’emploi du territoire. Au cours de l’année 2022, plus de 100 offres d’emploi en lien avec les activités maritimes ont été déposées auprès de Pôle Emploi à Saint-Martin. L’attrait à la mer est en évolution et de nombreuses actions ont été mises en place ces derniers mois dont les assises de l’économie bleue, la formation petite pêche, les permanences de la marine à la Mission Locale et la visite du chantier naval par une quarantaine de jeunes. Surfant sur cette vague d’intérêt, Pôle Emploi a sélectionné cinq jeunes pour la 7ème édition de la Semaine Maritime. Lors du lancement, plusieurs personnalités ont pris la parole : Maggy Gumbs, directrice de la Mission Locale, Alain Richardson, 1er vice-président de la Collectivité qui entend accompagner et financer par le biais de dispositifs la formation des jeunes et qui appelle les socio-professionnels à intégrer les jeunes formés, et Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, pour qui le potentiel de développement du nautisme est indéniable avec un des plans d’eau les plus beaux de la Caraïbe. Lisa Barrot, directrice-adjointe et responsable de la Marina Fort Louis, était accompagnée de Corrado Losi, chef de base de Sunsail & The Moorings, Renaud Wack, directeur de la Marina Anse Marcel et Benoît Duhaumene, chef de base de Dream Yacht Charter. Tous ont insisté sur l’importance de fournir un accueil convivial et singulier, qui est le cœur du secteur nautique, invitant les jeunes saint-martinois à devenir les ambassadeurs du tourisme au-delà du volet technique. Car hors tourisme, le soudage manuel, la maintenance électrique, la réalisation-installation d’ossatures bois représentent les principaux métiers recherchés. Après deux journées bien remplies, le programme reste riche : aujourd’hui à Galisbay, matinée de découverte des métiers liés à l’activité portuaire, à la protection et la conservation d’une aire marine. À Sandy Ground ce jeudi 30 mars, portes ouvertes chez Format et visite du chantier naval Polypat avec Métimer. Et enfin, vendredi 31 mars, signature des contrats d’immersion professionnelle pour les candidats à la formation Agent de marina dont le démarrage est prévu en mai 2023. _Vx

Infos : http://www.pole-emploi.fr/region/guadeloupe

