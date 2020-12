Vers une reprise touristique ?

Au cours des deux premières semaines de novembre, le nombre d’arrivées à l’aéroport Juliana s’élève à 7216 ; un chiffre record depuis le mois d’avril. C’est la première fois depuis sept mois que la barre des 3000 passagers par semaine à l’arrivée est franchie. Respectivement 3631 et 3585 personnes (touristes et résidents confondus) ont été accueillies au cours des première et deuxième semaines de ce mois-ci, c’est 37,4 % de plus qu’au cours des deux dernières d’octobre.

Ces résultats s’expliquent par une reprise de l’activité touristique grâce à la reprogrammation de vols en provenance des Etats-Unis. Le retour des Nord Américains se confirme également dans les statistiques du tourisme de séjour. 4671 touristes toutes nationalités confondues ont séjourné en octobre* sur l’île, c’est 2,2 fois plus qu’en septembre. Plus de la moitié des touristes (56,7 %) sont originaires d’Amérique du Nord, un peu plus du tiers d’Europe.

Le nombre d’Américains a progressé de 149 % en un mois. Ils étaient 2650 en octobre contre 1065 en septembre. Le nombre d’Européens a également nettement augmenté (+91 %) passant de 1065 à 1621. A noter qu’en août, ils avaient été 1397.

Depuis la réouverture de l’aéroport Juliana aux vols en provenance des Etats-Unis le 1er août, 5112 Nord Américains sont venus séjourner sur l’île. Depuis la réouverture aux vols en provenance d’Europe intervenue un mois plus tôt, 5291 Européens sont venus en vacances.

Depuis début juillet, un total de 11421 touristes ont été accueillis.

*Les chiffres sont publiés mensuellement par le gouvernement de Sint Maarten.

(soualigapost.com)