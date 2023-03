EDUCATION : Les élèves de Saint-Martin à la découverte de l’univers des médias

Organisée du 27 mars au 1er avril 2023, la Semaine de la Presse et des Médias à l’école est placée cette année sur le thème de «L’info sur tous les fronts». Elle a pour objectif d’aider les élèves, à comprendre et à décrypter l’univers des médias, apprendre à vérifier les sources et l’information, développer leur goût pour l’actualité et se forger leur identité de citoyen.

La semaine de la Presse et des Médias à l’École, la 34ème du nom se veut être un temps fort dans le monde de l’éducation à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin !

Innovante, instructive et fédératrice, la semaine nationale de la Presse et des Médias à l’École a d’ores et déjà mobilisé tous les professionnels du monde médiatique dans le milieu scolaire. Les acteurs de la presse écrite et de la presse audio-visuelle locale ont accepté un partenariat hors du commun avec les services de l’éducation nationale des Iles du Nord.

Initier à l’écriture journalistique, ouvrir ses espaces professionnels, former à la prise de parole et/ou de vue, présenter son parcours professionnel et son métier mais aussi créer des émissions radiophoniques et télévisuelles sont tout autant d’axes favorisant des approches pédagogiques animées par des spécialistes d’un univers de la communication où responsabilité et citoyenneté riment avec connaissances.

La Semaine de la Presse et des Médias dans l’École est organisée chaque année par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (CLEMI). Elle vise à permettre aux élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la communication, à former des « cybercitoyens » éclairés et responsables, capables de s’informer de manière autonome en exerçant leur esprit critique.

Un des temps forts de cette 34ème édition a eu lieu hier matin à la salle polyvalente du collège Mont des Accords avec la présence de nombreux élèves du 1er degré, collèges et lycée invités à mieux connaître la façon dont les journalistes exercent leur métier. Les nombreux élèves présents ont, ainsi, pu rencontrer les différents médias de l’île tout au long de la matinée.

Les journalistes de la presse écrite et de l’audio-visuelle ont répondu à leurs questions sur leur métier et cette profession à la fois prenante et passionnante. Ils leur ont, aussi, parlé de l’histoire de la presse écrite et des différents métiers exercés au sein d’un journal. Les élèves ont, également, pu bénéficier de leurs remarques et de nombreux conseils.

Les enfants ont reçu des réponses très concrètes, proposées par les journalistes papier, télé et radio de Saint-Martin et Sint Maarten à savoir, le Faxinfo, 97150, Daily Herald, IOTV, Guadeloupe 1ère, Radio Scolaire SXM et Radio Saint-Martin. _AF

230 vues totales, 230 vues aujourd'hui