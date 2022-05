SOCIAL ARTISANAT : Programme des ateliers du mois de mai avec les Compagnons Bâtisseurs

Les Compagnons Bâtisseurs de Saint-Martin attaquent le mois de mai en force avec de nouveaux ateliers collectifs qui non seulement vous en apprendront énormément sur le bricolage mais vous permettra également de passer un moment convivial avec l’équipe et les participants, et d’obtenir des informations précieuses liées à votre habitat en vue d’améliorer votre qualité de vie. Tous les ateliers débuteront à 9h et se termineront à midi.

Programme des animations à Sandy Ground sur le parking de l’école J.Beaupère

– Mercredi 11 mai : Atelier décoration « pyrogravure sur bois »

– Mardi 17 mai : Atelier Entretenir et embellir son logement « Faïence »

– Mercredi 18 mai : Association Trait d’Union « Droits et devoirs des locataires »

– Mardi 24 mai : Atelier de fabrication artisanale de « jeux géants »

– Mardi 31 mai : Atelier Entretenir et embellir son logement « fabrication de mobilier »

Programme des animations à Quartier d’Orléans à la résidence Les Palmeraies (Bâtiment 8), Semsamar

– Mardi 10 mai : Atelier Entretenir et embellir son logement « Faïence »

– Mardi 17 mai : Atelier Entretenir et embellir son logement « Faïence »

– Mercredi 25 mai : Atelier de fabrication artisanale de « jeux géants »

Comme à leur habitude, les Compagnons Bâtisseurs invitent tout le monde à suivre ces ateliers gratuitement, dans la joie et la bonne humeur ! _Vx

Informations supplémentaires : Tél : 06 90 43 11 11 – Facebook : Compagnons Bâtisseurs Saint-Martin

