ÉDUCATION : Une trentaine d’enfants de Sandy Ground en visite à l’aéroport de Grand-Case

Jeudi dernier, 36 élèves de l’école Au Bord de l’Eau de Sandy Ground et 4 accompagnants ont été reçus par l’équipe d’Edeis à l’aéroport l’Espérance de Grand-Case pour une belle visite qu’ils ne sont pas prêts d’oublier.

Début février, Isabelle Goré, directrice du centre de loisirs l’école au Bord de l’Eau de Sandy Ground, a décidé de contacter Edeis, société en charge de la gestion, de l’exploitation et du développement de l’aéroport de Grand-Case, afin d’organiser une visite dans le cadre du projet des prochaines vacances dédié aux quatre éléments. Pour aborder le thème de l’air, les enfants, âgés de 6 à 12 ans et répartis en groupes, ont donc eu la chance de découvrir l’aéroport grâce à un programme intéressant. Accueillis vers 9 heures du matin jeudi dernier devant l’aérogare, les 36 élèves et les accompagnants ont tout d’abord visité la zone des départs où sont situés les comptoirs d’enregistrement des différentes compagnies. Après avoir expérimenté le passage au contrôle passager comme de véritables petits voyageurs, les enfants ont accédé à la salle d’embarquement sans oublier le passage obligé dans la boutique souvenirs pour se diriger par après sur la piste et le parking des avions. Les petits curieux se sont particulièrement montrés intéressés par les explications sur la mise en place autour d’un avion, que ce soit avant le décollage ou après l’atterrissage. Une démonstration des pompiers de l’aéroport était également prévue pour sensibiliser les enfants aux interventions de secours. Grâce à Florian Vigneaux de Saint Barth Executive, les enfants, heureux, ont assisté au décollage d’une évacuation sanitaire et visité le cockpit de l’appareil. L’association Aero Biodiversité participait aussi à la matinée de découverte pour les enfants de l’école au bord de l’eau au travers d’un atelier botanique avec un focus sur le pois bleu, plante présente sur la zone de l’aéroport. Une animation ludique sur les différents oiseaux communs a terminé de passionner les petits lors de cette matinée exceptionnelle pour eux. Les enfants se sont rendus dans la salle de livraison de bagages histoire de boucler la boucle du voyage, tout en gardant les pieds sur terre. Après deux heures de pur bonheur, une séance de photographie s’est déroulée devant l’aéroport de Grand-Case pour immortaliser ce joli moment avec l’équipe d’Edeis et les enfants de l’école au bord de l’eau. _Vx

