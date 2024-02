ÉDUCATION : Les écoles de la CCI Lyon Métropole en visite à Saint-Martin pour recruter les jeunes bacheliers

Les écoles de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, EKLYA School of Business et HYBRIA Institute of Business & Technologies permettent à des lycéens d’intégrer leurs cursus en dehors du dispositif Parcoursup pour les bacheliers et à tout moment pour les poursuites d’études (post Bac+2 et post Bac+3).

« Les jeunes Saint-Martinois ont des profils particulièrement intéressants pour affronter les grands enjeux de demain. Depuis plus de 15 ans, j’ai recruté et accompagné de nombreux Saint-Martinois et j’ai pu apprécier les qualités qu’ils ont développées » explique Sébastien Arcos, Directeur des écoles. Les écoles de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, EKLYA School of Business, une école de commerce traditionnelle offrant des possibilités de Bachelors (Bac+3 en 3 ans post-bac ou 1 an post-Bac+2), de BTS commerciaux et en Masters (post Bac+3) ; ainsi qu’HYBRIA, école d’Ingénieur d’Affaires en 5 ans (ou après un Bac+2 ou +3 technique ou scientifique), permettent aux jeunes d’avoir encore des possibilités de poursuivre leurs études.

Avec ses écoles EKLYA et HYBRIA, la CCI Lyon Métropole s’efforce de proposer des formations de qualité à Bac+3 et Bac+5 qui permettent une insertion professionnelle rapide. « Nos formations, toutes reconnues par l’Etat, correspondent aux attentes des entreprises » indique encore Sébastien Arcos.

Offrir la meilleure intégration possible aux jeunes des îles du Nord

Depuis de nombreuses années, Sébastien Arcos, Directeur d’EKLYA School of Business et d’HYBRIA Institute of Business & Technologies, a recruté et formé de nombreux jeunes des îles du Nord. Les modalités d’intégration ont été pensées pour être réalisables en distanciel (du rendez-vous avec les familles aux tests et entretiens du concours) afin de permettre aux étudiants ultra-marins de candidater sans difficultés.

« Trois étudiants issus des établissements du secondaire de Saint-Martin seront diplômés cette année après leur formation au sein de l’école EKLYA et ils ont apporté beaucoup à leur promotion. En effet, la dimension internationale, linguistique et culturelle sont des atouts pour le groupe, » selon Sébastien Arcos.

Sébastien Arcos sera en visite à Saint-Martin du lundi 26 au jeudi 29 février pour répondre aux questions des jeunes et des familles. Vous pouvez le contacter par mail : s.arcos@lyon-metropole.cci.fr ou via Whatsapp +33 6 47 64 35 13.

