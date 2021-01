Une subvention pour accompagner l’ouverture d’un BTS section bois au Lycée Professionnel des Îles du Nord

La Collectivité de Saint-Martin souhaite accompagner le lycée professionnel des Iles du nord dans le cadre de l’ouverture du Brevet de Technicien Supérieur-systèmes constructifs bois et habitat.

Le 2 décembre dernier, le lycée professionnel a sollicité la Collectivité à travers une note d’opportunités, pour l’achat de machines-outils en vue de l’ouverture de ce BTS.

Une main-d’œuvre qualifiée et hautement qualifiée est recherchée sur notre territoire et confirme la nécessité de l’ouverture de cette nouvelle section d’apprentissage. Ce BTS serait le seul de notre Académie et viendrait prolonger les filières déjà existantes. Il pourrait également attirer des élèves venant de tout le bassin caribéen.

La Collectivité étant compétente en matière de définition de la carte de formations, le Conseil exécutif sera appelé dans les jours qui viennent à se prononcer sur l’ouverture de ce BTS ainsi que sur la délivrance d’une subvention spécifique d’équipement auprès du lycée, pour l’achat des machines-outils de menuiserie. Une fois l’atelier réhabilité, les machines seront à la disposition de toutes les sections travaillant le bois.