LITTÉRATURE : Distribution gratuite du livre The Old House ce samedi 22 juillet à l’Amuseum Naturalis

L’association Les Fruits de Mer invite le public à célébrer le lancement du livre bilingue The Old House ce samedi 22 juillet de 9h à midi. The Old House située à Quartier d’Orléans abrite aujourd’hui l’Amuseum Naturalis. Delta Petroleum sponsorise des exemplaires gratuits du livre pour tous ceux qui assistent au lancement.

Surplombant Coconut Grove dans le Quartier d’Orléans, « The Old House » fait partie de l’histoire de l’île de Saint-Martin depuis plus de 250 ans. Très peu de bâtiments de son époque survivent aujourd’hui. La bâtisse met en valeur l’artisanat et le savoir-faire de nombreuses générations de Saint-Martinois, de ceux qui ont posé les fondations dans les années 1700 à ceux qui ont travaillé la menuiserie, le carreau et le ciment au siècle dernier. « Nous sommes ravis de partager ce livre avec le public, et nous remercions Delta d’avoir soutenu le lancement », a déclaré Jenn Yerkes, la présidente de l’association Les Fruits de Mer. « Delta sponsorise depuis dix ans des projets et événements de l’association Les Fruits de Mer. Ils étaient les sponsors originaux du premier Amuseum Naturalis à Grand-Case, et maintenant ils nous aident à partager ce livre spécial ». Le livre explore divers aspects de The Old House, de son architecture et de son artisanat à son rôle dans la production de sel et sa représentation dans l’art. Le livre comprend des interviews avec la regrettée Elise Hyman, qui a travaillé à l’étang salé d’Orient Bay dans sa jeunesse, et Sir Roland Richardson, qui a créé une gravure de la maison et a présenté son histoire dans un premier numéro du magazine Discover. Le livre The Old House est bilingue en français et anglais.

Il est disponible gratuitement en ligne sur le site lesfruitsdemer.com. L’édition imprimée lors du lancement du livre sera distribuée de 9h à midi le samedi 22 juillet à l’Amuseum Naturalis. Le public est invité à visiter cet endroit passionnant tous les jours de la semaine, du lever au coucher du soleil. Le musée gratuit présente des expositions sur The Old House elle-même et sur de nombreuses autres parties de la nature, du patrimoine et de la culture de Saint-Martin. _Vx

168 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter