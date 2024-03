SOCIÉTÉ : Logement et BTP au cœur des préoccupations du FEDOM

Ce samedi 2 mars, le Mouvement des Entreprises de France (Medef) Saint-Martin organisait un séminaire/petit-déjeuner au lycée Daniella Jeffry sur le thème du logement et du BTP en présence d’Hervé Mariton, président de la Fédération des Entreprises des Outre-Mer (FEDOM) et ancien Ministre.

Comme à l’accoutumée, le petit déjeuner de rencontres et de débat proposait un buffet confectionné par les élèves de la classe de seconde Bac Pro service et du CAP Cuisine et Pâtisserie du lycée professionnel Daniella Jeffry de Concordia, sous la direction de la proviseure Janine Hamlet. Les élèves ont assuré un accueil convivial et un service impeccable, renforçant ainsi leur réputation déjà bien ancrée, et amplement méritée. À la table des officiels, l’invité spécial pour cette édition du petit déjeuner des professionnels dédié au logement et au BTP à savoir Hervé Mariton, ancien Ministre et président de la FEDOM, Michel Vogel, président de la FipCom-Medef de Saint-Martin, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, Bernadette Davis, 2ème vice-présidente de la Collectivité, Alain Richardson, en sa qualité de président de la Semsamar, et Laurent Renouf, délégué général de la FEDOM. Sandrine Jabouley-Delahaye assurait la modération du séminaire, toujours fluide et sans faille. En guise d’introduction, Michel Vogel a tenu à souligner l’importance de prendre en compte la spécificité géographique de Saint-Martin par rapport au territoire national et la nécessité de préserver la continuité territoriale face aux enjeux cruciaux comme la double nationalité insulaire, la fragilisation de l’équilibre démographique, l’habitat secondaire, la rareté foncière, le manque de logements sociaux, la problématique des assurances ou encore l’adaptation des normes de production locale, sans oublier les conséquences de la vie chère et du délitement du pouvoir d’achat qui augmentent le risque d’exclusion pour les plus pauvres. Les sujets furent nombreux et abordés avec passion par les participants, profondément impliqués dans le développement de leur secteur respectif. Pour Hervé Mariton qui témoignait de son attachement particulier à Saint-Martin pour avoir assisté à l’installation du premier préfet sur le territoire, il faut « mieux capter les besoins et demandes des entreprises afin de formuler des propositions, les valider et les légitimer ». Conscient de la crise mondiale que rencontrent les secteurs du BTP et du logement depuis plusieurs années, Hervé Mariton pointait le doigt sur l’enjeu de la réhabilitation : « Le neuf est important mais rénover aussi, cependant l’organisation des filières et la typologie des entreprises ne se prêtent pas toujours à la réhabilitation ». Très impliqué sur la question des spécificités de chaque territoire, le FEDOM prône l’adaptation au local : « Nous ne voulons pas forcément inventer un tampon RUP (Régions UltraPériphériques ndlr) mais pouvoir utiliser des matériaux qui ne sont pas forcément aux normes européennes dans des conditions à définir et assurables, avec une cellule locale de conformité ». Suite dans notre prochaine édition. _Vx

