SOCIETE : Une trentaine de chiens abandonnés sur le site de la Belle Créole

Parce que les gens quittent l’île, parce que les gens n’ont pas les moyens de stériliser leur animal, parce que les gens n’ont plus les moyens de le nourrir, quelle que soit la cause, la conséquence est la même, l’abandon de l’animal. Depuis quelques semaines un nouvel endroit est devenu très prisé : la Belle Créole et les terrains vierges alentours.

«En l’espace de quatorze jours, nous avons compté 31 chiens abandonnés», rapporte un riverain qui a l’habitude de marcher quotidiennement sur la plage. «Ce sont pour la plupart des chiots âgés de quatre à six semaines. En fin de semaine dernière, nous en avons vu onze dans le secteur», poursuit-il. «Mais il y a aussi pas mal de chiens adultes», précise-t-il.

Saint-Martin ne compte pas de refuge pour accueillir les chiens abandonnés ; la structure que gérait Ursula Oppikofer à Mont Vernon sur un terrain mis à disposition par la collectivité a été entièrement détruite par Irma. Pour diverses raisons, elle n’a pas été remontée. Toutefois, Ursula et d’autres amoureux des animaux continuent de leur venir en aide, en essayant de leur trouver des familles d’accueil, en les nourrissant, etc.

Récemment deux nouvelles personnes désireuses d’ouvrir un refuge, ont approché la collectivité pour connaître les démarches sur le territoire. Elles ont été reçues par les collaborateurs du président, qui leur ont assuré du soutien de la COM dans ce projet qui doit satisfaire un certain nombre de conditions (sanitaires, etc.), pour être agréé et donc autorisé.

Pour rappel, la COM mène quatre fois par an une campagne de capture de chiens errants. Les chiens ainsi ramassés sont placés dans un chenil. En partenariat avec son association, Ursula essaie de leur trouver de nouveaux maîtres ; les chiens qui ne peuvent pas être adoptés, sont euthanasiés. (soualigapost.com)