Condoléances de l’Education nationale : Décès de Mateo Dorange

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons appris le décès dans des circonstances tragiques de Mateo Dorange. Nous garderons le souvenir d’un jeune homme attachant, en particulier dans les établissements scolaires de Saint-Martin qu’il a fréquentés.

La rectrice de l’académie de Guadeloupe et le vice recteur de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin auxquels s’associe toute la communauté scolaire de Saint-Martin, présentent à ses parents, tous deux enseignants, à sa sœur, élève du collège Soualiga, à toute sa famille et ses proches leurs plus sincères condoléances et les assurent de leur total soutien en ces terribles moments.