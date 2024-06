MUSIQUE : Magnifique concert de l’école Pianissimo au Coco Beach

Le public est venu très nombreux à cette deuxième représentation du concert de fin d’année scolaire de l’école Pianissimo qui avait lieu le dimanche 23 juin dernier au Coco Beach de la Baie Orientale.

En famille, entre amis, mélomanes ou supporters, les spectateurs ont été ravis des performances musicales proposées par les élèves sous l’œil fier d’Amin, professeur de musique et régisseur hors pair de l’évènement. Fort d’un premier concert la veille dans les murs de l’école située à Marigot, ce vivier de talents de tous âges s’est illustré lors de 19 tableaux musicaux en interprétant des tubes internationaux ou des morceaux plus pointus. Les acclamations furent légion et l’ambiance mémorable. L’école Pianissimo reste ouverte tout l’été avec son centre de loisirs artistiques. Initiations guitare et batterie, cours de piano, loisirs créatifs et éveil musical pour les plus petits, l’idéal pour passer un été musical et coloré. _Vx

Infos : 06 90 491 492

