Jérémie HUOT présente le nouveau clip de son dernier single « Ansanm »

Plus connu sous le nom de scène « Jeremy », Jérémie Huot a plus d’un onglet dans son étui à guitare : chanteur, guitariste, auteur compositeur et surtout passionné de zouk, ses performances musicales sont bien connues sur l’île.

Jeremy présente son nouveau single intitulé « Ansanm », fruit d’une collaboration entre ce dernier et Yannick Dupuy aka Intouchable music, compositeur du titre concerné, à la mémoire de Jorel YEYE. La réalisation du clip vidéo est signée Gary Rouyard et la production cinématographique et audiovisuelle par Siloe Visual Arts. Cette vidéo musicale qui met à l’honneur la Guadeloupe vu qu’elle a été intégralement filmée au Moule compte déjà 775 vues depuis sa mise en ligne fin décembre et ne cessera de grimper, ce titre appelle à danser dans la joie et la bonne humeur. _Vx

Le lien du clip de « Ansanm » par Jeremy : https://youtu.be/Jg4wYSgMeIY

Facebook : Jeremy zouk music

Instagram @jeremyzouk