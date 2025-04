SOCIÉTÉ : Changer de regard sur le handicap en entreprise

Le handicap en entreprise ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais comme une véritable opportunité d’évolution et de performance. Pourtant, encore trop de talents restent à l’écart du monde professionnel par manque d’information ou d’une politique adaptée.

Afin de sensibiliser et d’accompagner les entreprises dans cette démarche, la CCISM et l’Association de gestion du Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) organisent le 3ᵉ Rendez-vous Handicap Entreprise, ce jeudi 24 avril dans les locaux de la CCISM.

Ce rendez-vous s’adresse aux chef.fe.s d’entreprise, responsables RH et acteurs économiques souhaitant mieux comprendre l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (OETH) et mettre en place des actions concrètes en faveur de l’inclusion professionnelle. La journée sera rythmée par deux ateliers, le premier étant destiné aux entreprises de 20 salariés et plus, et un second à destination des partenaires institutionnels et associations locales.

Lancé en 2023, cet événement porté par Marie Martin, chargée de formation à la CCISM, rappelle que 80% de la population pourrait être concernée par une situation de handicap au cours de sa vie. L’objectif est donc de différencier les types de handicap, de lever les tabous et de présenter les aides disponibles aux entreprises. Au niveau national, le gouvernement a récemment réaffirmé son engagement lors du 12e Comité interministériel du Handicap, pour offrir un cadre de vie adapté à tous, où chaque personne en situation de handicap peut s’épanouir pleinement. _Vx

