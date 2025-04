ÉVÉNEMENT / SMEC, 40 ans de confiance et d’innovation au service de Saint-Martin

Vendredi dernier, la société Saint Martin Electro Clim (SMEC) a marqué ses 40 ans d’existence par une soirée exceptionnelle au KKO Beach, à la Baie Orientale. Parmi les 230 invités présents, clients, fournisseurs et collaborateurs, se sont réunis pour célébrer cette réussite et partager un moment de convivialité, ponctué par un concert inédit des Neg’Marrons.

Une entreprise ancrée dans l’île

Fondée en 1985 à Galisbay, l’entreprise locale a su grandir et évoluer au fil des décennies. Filiale engagée du groupe Sonepar, acteur majeur de la distribution de matériel électrique dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 32,5 Mds € en 2024, la SMEC est un acteur clé dans le développement économique de Saint-Martin. Avec une équipe de neuf collaborateurs et plus de 150 clients réguliers, dont de nombreux installateurs et entreprises, la SMEC s’attache à offrir des produits et services de qualité, adaptés aux besoins spécifiques du territoire dans le domaine électrique et climatique.

Un anniversaire placé sous le signe de la fidélité

« Ce soir, nous sommes fiers de célébrer notre histoire avec ceux qui nous ont toujours fait confiance », a déclaré Kevin Abraham, responsable de l’agence de Saint-Martin située à Hope Estate depuis 2018. De nombreux employés ont été mis à l’honneur en présence de Jérôme Devais, directeur de filiale des Antilles du Nord, dont Fernand N., qui a 38 ans d’ancienneté, et Jacques, qui fut dirigeant de la SMEC pendant 22 ans. L’entreprise a aussi souligné son engagement en faveur du recrutement local et de la formation des jeunes.

Une soirée inoubliable et en exclusivité avec les Neg’Marrons

Pour marquer l’événement anniversaire qui avait aussi pour vocation de remercier tous les clients et collaborateurs de la SMEC, les Neg’Marrons, célèbre groupe de hip hop français incarné par Ben-J et Jackie Brown, ont offert un concert exclusif, interprétant notamment « On fait le bilan », leur tube emblématique de 25 ans, ainsi qu’un titre inédit pour le public Saint-Martinois. Forte de son histoire et de son ancrage territorial, la SMEC se projette déjà vers l’avenir avec la volonté de poursuivre son développement et d’accompagner l’île pour, au bas mot, 40 ans supplémentaires ! _Vx

