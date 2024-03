Projet d’extension du port de Galisbay : lancement de la concertation publique

Ce 26 février, l’autorité portuaire du port de commerce de Galisbay organisait à la CCISM la réunion inaugurale de la concertation préalable dans le cadre du projet d’extension du port de Galisbay qui se tiendra jusqu’au 21 avril prochain.

En amont de la réunion publique ouverte à tous et retransmise sur les réseaux sociaux en présence de Bernadette Davis, 2ème VP de la COM, Albéric Ellis, directeur général du port de Galisbay, s’est entretenu avec la presse afin de présenter les modalités de la concertation publique et le projet d’extension du port de Galisbay. Pour rappel, ce projet de l’extension est porté par l’établissement portuaire de Saint-Martin (EPSM), communément appelé « Port de Galisbay ». La Collectivité a co-saisi la Commission Nationale de Débat Public (CNDP) avec l’autorité portuaire sur le projet d’extension afin de construire une vision partagée du projet d’aménagement et du projet de territoire dans lequel il s’inscrit. Créé en 2007 et assurant l’aménagement et l’entretien de l’infrastructure portuaire, l’EPSM est piloté par un conseil d’administration composé de 6 membres issus de la COM. Depuis bientôt 30 ans, le port de Galisbay est un lieu stratégique de l’économie locale qui assure la desserte du territoire en étant la principale voie d’entrée et de sortie des marchandises vers et depuis la partie française de Saint-Martin. En initiant un nouveau projet d’extension à la fois ambitieux et réalisable, le port de Galisbay entend s’affranchir de Sint Maarten (quadruplement du trafic conteneur en 10 ans), garantir la souveraineté commerciale et l’autonomie de la partie française, s’adapter à l’évolution du trafic maritime que ce soit les marchandises ou l’accueil des bateaux de moyenne croisière pour le tourisme de luxe et enfin, sécuriser l’accès en cas d’urgence sanitaire ou liée aux catastrophes naturelles. Concrètement, le projet d’extension du port de Galisbay prévoit un tirant d’eau de 8,1m contre 5,5m actuellement en draguant un chenal de 9m permettant l’accès de navires de plus fort tonnage (porte-conteneurs de 2000 EVP/Équivalent Vingt Pieds ou paquebots de 200m), d’étendre la digue de 80m pour protéger le plan d’eau et allonger le quai existant (100m) pour un quai polyvalent de 175m. La création de terre-pleins supplémentaires de stockage de conteneurs et d’équipements (10 hectares) sera réalisée en utilisant les matériaux extraits du dragage du chenal. De plus, le projet d’extension, encore en phase de mutation en fonction des retours de la concertation publique, permettra de disposer d’un terminal avec 2 postes RoRo (manutention horizontale) et LoLo (manutention verticale) en interaction : les escales peuvent avoir lieu simultanément sur les deux postes. En conséquence, une forte croissance de 10% est attendue sur les trafics domestiques les 5 premières années puis de 2% par an afin de rééquilibrer les trafics entre Galisbay et Philipsburg. Avec un coût estimé à 132M€ (64M€ de fonds publics et 68M€ financés par le futur opérateur inconnu à ce jour) pour le projet d’extension, la concertation publique permet à tout un chacun de s’exprimer sur les enjeux économiques, environnementaux, de développement et de souveraineté du territoire. Suite dans notre prochaine édition. _Vx

Infos et documents disponibles en ligne : https://www.portdemarigot.com/extension

Calendrier de la concertation publique

Après la réunion inaugurale de la concertation préalable conformément aux dispositions du Code de l’Environnement de ce 26 février, plusieurs ateliers thématiques se sont tenus cette semaine (perspectives globales de développement à Saint-Martin pour son port, enjeux environnementaux, comment l’extension du port sert-elle le développement du tourisme à Saint-Martin?). Voici la suite du calendrier de la concertation, ouverte à tous et à tous.

1er mars de 17h30 à 19h30 à la CCISM : Atelier thématique 4 : Impacts sur l’usine d’eau potable

16 mars de 11h à 14h à Sandy Ground : débat mobile

18 mars de 10h à midi au Port de Galisbay : Atelier thématique 5 : Comment l’extension du port sert-elle le développement du commerce à Saint-Martin?

19 mars de 17h30 à 19h30 à la CCISM : Atelier thématique 6 : Le coût et le financement du projet

21 mars de 17h à 19h au Grand Case Beach Club : Atelier thématique 7 : L’atelier des alternatives

22 mars de 17h à 19h à la CCISM : Atelier thématique 8 : Port de marchandises, port de plaisance : quelle articulation demain ?

12 avril de 17h à 19h à la CCISM : Réunion de restitution

29 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter