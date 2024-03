SINT MAARTEN : Augmentation de la fréquentation touristique de 6% en 2023

L’industrie touristique de Sint Maarten a connu une augmentation annuelle du tourisme de séjour de 6 % en 2023 par rapport à 2022 et de 59 % par rapport à 2021. Les arrivées de touristes de croisière ont augmenté de 56 % en 2023 par rapport à 2022 et de 467 % par rapport à 2021.

L’enquête sur le tourisme à la sortie de l’île (TES) a porté sur un échantillon de tous les touristes ayant visité Saint-Martin par le biais de compagnies aériennes et de bateaux de croisière. Dans ce cas, l’accent a été mis en particulier sur les touristes qui ont quitté l’île par avion via l’aéroport international Princess Juliana et par bateau de croisière au port de Sint Maarten. L’objectif de l’enquête était de mesurer et d’obtenir le but de la visite et les activités économiques des touristes sur l’île. Voici un résumé des résultats pour 2023.

Tout savoir sur le tourisme de séjour

Environ 58% des personnes interrogées visitaient l’île pour la première fois. Parmi les 42% de visiteurs qui revenaient, 8% ont indiqué que leur première visite sur l’île s’était faite en croisière. La plupart des visiteurs réguliers ont fréquenté l’île cinq fois ou plus (46%). Dans l’ensemble, 82 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles étaient très susceptibles de recommander l’île comme destination de visite, et 84 % avaient l’intention d’y revenir à l’avenir. Cela correspond aux résultats indiquant que 92% des attentes des répondants en matière de visite ont été satisfaites ou dépassées. La principale raison de visiter l’île était les loisirs (80%). Viennent ensuite les personnes rendant visite à des amis ou à des parents (4%), les personnes venant pour une lune de miel ou un mariage (3%), les affaires/conventions (3%), le yachting et d’autres raisons (1%) respectivement.

La plupart des personnes interrogées ayant un revenu familial annuel de 125 000 dollars (37 %), la durée moyenne du séjour était de 7 jours et le montant dépensé en moyenne était de 149 dollars par jour. La durée du séjour des Européens, 13 jours, était la plus élevée et presque deux fois supérieure à la durée moyenne du séjour de tous les visiteurs. De même, les dépenses agrégées moyennes les plus élevées par région ont été effectuées par les visiteurs des États-Unis (161,67 $), en excluant les personnes qui n’ont pas indiqué leur région de résidence. Viennent ensuite les visiteurs des Caraïbes (137,15 $), les Canadiens (129,31 $), les autres régions composées de pays africains et asiatiques (123,61 $), les Européens (94,04 $) et l’Amérique latine (52,77 $). _AF

385 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter