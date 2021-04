THÉÂTRE : La Compagnie Les Têtes de L’Art présente leur nouveau spectacle

Et « Souviens-toi » commence ce samedi à 20h au Théâtre Le Chapelle (derrière la place du village de la Baie Orientale) pour quatre représentations seulement.

« Souviens-toi » est une pièce dont la mise en scène est signée par Laurence Blanc que l’on ne présente plus et à qui l’on doit également le texte magnifique de cette histoire d’amour qui fait la part belle aux couples de longue durée : septuagénaires en maison de retraite, Alice et Nathan s’aiment depuis leur tendre jeunesse. La vie n’a pas toujours été tendre avec eux mais ils sont restés soudés devant l’adversité… et la perte de mémoire grandissante dont souffre Alice les force à s’unir davantage. Nathan décide alors de raconter à son bien-aimée leur histoire, encore et encore, emmenant ainsi le public dans ce récit poignant et touchant. « Dans la lettre que ma femme m’a adressée, elle me demande expressément de lui lire notre histoire d’amour parce qu’elle pense qu’elle trouvera toujours le moyen, malgré la maladie, de revenir vers moi. » L’amour peut-il guérir de tout ?

Avec : Michel Cottin – Anna-Maria Scrimieri – Isabelle Cazorla – David Pennacchietti

4 représentations (et il n’y aura pas de prolongation) : samedi 24 avril à 20h, vendredi 30 avril à 20h, vendredi 07 mai à 20h et samedi 08 mai à 20h. Tarif : 20€

Infos : 06 90 54 20 50

Tickets en vente sur https://www.theatresxm.fr/ ou à la Péninsule (route de la Baie Orientale)

Facebook : Théâtre Les Têtes de l’Art