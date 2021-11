THÉÂTRE : “Bernard, l’hermite qui ne voulait pas de coquille”, spectacle pour enfants digne des plus grands

La scène du Théâtre de la Chapelle brille de mille couleurs en proposant un spectacle pour les enfants à partir de 3 ans qui se veut participatif, éducatif, divertissant et touchant.

Bien qu’elles ne soient plus à prouver, la force d’interprétation des comédiens de la Compagnie Les Apatrides et la subtilité artistique de la metteuse en scène Audrey Duputié continuent de surprendre. Tout est juste dans ce spectacle intitulé « Bernard, l’hermite qui ne voulait pas de coquille ». Comme souvent, l’histoire parait simple au demeurant mais se révèle être d’une symbolique puissante : le jeune Bernard l’hermite se refuse à porter une coquille malgré l’impatience de sa mère Bernardine et s’enfuit de chez lui. Perdu dans les fonds marins, il est sauvé in extremis par un lambi, ce qui le convainc finalement de chercher une coquille… comme celle du lambi. Rejoint dans ses péripéties par sa grand-mère Marcelle, ils vont faire des rencontres qui vont les aider dans leur quête… ou leur rendre la tâche plus ardue. Invités à le faire en introduction, les enfants présents dans le public n’ont pas manqué de participer, en alertant Bernard d’un danger, en criant leur enthousiasme ou en applaudissant vivement entre chaque fondu au noir. La scénographie est belle et les costumes splendides. La finesse du jeu des quatre comédiens contribue à cette immersion sous-marine, que l’on soit petit ou grand, on plonge. Bravo à Luc Bouthors et Elisabeth Rolland. Mention coquille spéciale à Virginie Conties et Elisabeth Rolland qui interprètent plusieurs personnages, sautant d’un costume à l’autre, avec, en ce qui concerne la seconde, un don naturel et hilarant pour les accents. L’écriture de cette pièce est collective, avec une nette volonté de conscientiser ce très jeune public -et les adultes accompagnants- à la préservation des fonds marins, à la cause environnementale et à la surpêche des lambis. Chaque message s’inscrit dans la logique narrative du spectacle joliment mis en lumière et en musique par Erwan Trotel, acteur dans l’ombre indispensable à la cohérence générale de cette proposition théâtrale qui vous laissera un merveilleux souvenir. _Vx

• Samedi 27 novembre à 18h

• Dimanche 28 novembre à 18h

• Séance supplémentaire : le dimanche 5 décembre à 18h

Tickets : Adultes 12€ – Enfants 8€

Infos : www.theatresxm.fr

Tél. : 06 90 55 87 44 – theatresxm@gmail.com