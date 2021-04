Lions Club Actions : Tous unis pour l’île de Saint-Vincent-et-les-Grenadines !

Face à la catastrophe qui a frappé le 9 avril dernier l’île de Saint-Vincent en proie à l’éruption du volcan « La Soufrière », les Lions Clubs Ile de Saint-Martin Doyens et Ile de Saint-Martin Fort-Louis ainsi que le Léo Club Safari ont répondu présent en organisant des collectes alimentaires et vestimentaires ainsi que des produits d’hygiène et de première nécessité.

« Nous souhaitons adresser un grand merci à la direction des magasins Super U qui depuis de nombreuses années nous assiste dans nos différentes opérations et a généreusement offert deux palettes d’eaux.

Nous tenons à remercier chaleureusement la population de Saint-Martin qui par leurs dons à la sortie des supermarchés ont fait preuve de beaucoup de générosité.

Nos remerciements vont également à nos membres pour leur engagement humanitaire et leur disponibilité.

Grâce à vous tous, le premier bateau est parti mardi dernier et vendredi 23 avril, un conteneur prendra la direction de Saint-Vincent ».