FESTIVITÉS : Un Village de Noël pour les enfants à Quartier d’Orléans

Le centre social Up Rising vous donne rendez-vous ce dimanche 22 décembre pour un moment festif et chaleureux avec son village de Noël. Cet événement gratuit vise à offrir aux enfants de 3 à 14 ans une journée conviviale et récréative tout en renforçant les liens sociaux à l’approche des fêtes.

Dès 15h, les portes de la salle polyvalente multi-activités et de l’espace numérique de Quartier d’Orléans s’ouvriront pour une après-midi riche en animations. Petits et grands pourront profiter de jeux d’adresse, d’un atelier maquillage de Noël, de sessions créatives pour réaliser des décorations de Noël, mais aussi d’un atelier pâtisserie pour s’amuser à décorer de délicieuses gourmandises. De petits concours de dessin, poésie et chansons seront également organisés pour éveiller les talents des enfants, sans oublier des défis ludiques pour une ambiance joyeuse. Le point d’orgue de la journée sera sans aucun doute la mise en scène d’un conte de Noël spécial Saint-Martin, prévu autour de 17h30. Pour combler les petites faims, des fingers food et des barbes à papa seront disponibles à la vente. L’événement est gratuit, mais les places étant limitées, il est nécessaire de s’inscrire. _Vx

Infos et réservations : 0590 87 75 53 ou via WhatsApp au +590 690 414 591 – contact@semtaroute.com

